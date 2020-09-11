Светофор на месте ДТП с детьми установят в кратчайшие сроки

Светофор на месте ДТП с двумя школьницами в Муроме будет установлен в максимально короткие сроки, сразу же после всех конкурсных процедур. Об этом сообщил глава округа Евгений Рычков на своих страницах в соцсетях. Светофор по требованию появится на пешеходном переходе на стыке Владимирского шоссе и улицы Колхозной. Соответствующее распоряжение уже отдано городским службам.

— По ГОСТам установка светофора в этом месте возможна, если в будний день в рабочий час в обе стороны проезжает более тысячи автомобилей, а дорогу пересекает не меньше 150 пешеходов. Такого потока здесь нет. Однако​ указанный участок дороги на протяжении долгого времени остаётся аварийным. Вот почему иногда нужно сделать больше, чем предусмотрено нормативами и стандартами, — отметил Евгений Рычков.

На этой «зебре» в августе сбили двух девочек.

В прошлом году на Владимирском шоссе над проезжей частью были смонтированы дополнительные знаки пешеходных переходов. Однако они не всегда дисциплинируют участников дорожного движения.

Трагедия со школьницами произошла в двухстах метрах от школы 18 августа. Две 15-летние девочки, возвращаясь домой с прогулки, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их на большой скорости сбил автомобиль.

Ранее «Призыв» сообщал, что с требованием установить светофор на месте аварии выступила прокуратура.