Светофор на месте ДТП с детьми установят через суд

Прокуратура через суд добивается установки светофора в Муроме на месте ДТП с двумя школьницами. Иск направлен в адрес муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство». Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. В ходе проверки надзорное ведомство установило, что участок автомобильной дороги по улице Владимирской (от дома № 40а до пересечения с Колхозной улицей в районе дома № 26 по улице Владимирской) города Мурома является местом интенсивного движения транспорта и пешеходов.

Кроме того, в районе перекрёстка располагается значительное количество социальных объектов, посещаемых несовершеннолетними. В их числе школа № 15, парк им. 50-летия Советской власти, Центр внешкольной работы, стадион им. В. Лосева.

Трагедия со школьницами произошла в двухстах метрах от школы 18 августа.

Две 15-летние девочки, возвращаясь домой с прогулки, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их на большой скорости сбил автомобиль. Одна из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии.

Ранее «Призыв» сообщал, что с требованием установить светофор на месте аварии выступили активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области.