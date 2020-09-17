Сведения об ООО «Центр-Авиа» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение УМВД России по Владимирской области о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) общества с ограниченной ответственностью «Центр-Авиа» (далее – общество, исполнитель) в виду  одностороннего отказа от исполнения  контракта, заключенного   по результатам проведенного электронного аукциона на прочую  закупку товаров, работ и услуг (оказание услуг в сфере пассажирских авиаперевозок для нужд УМВД России по Владимирской области (бронирование, оформление, продажа билетов для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации и реадмиссии).

По данным заказчика,  в предусмотренный законом срок,  победитель закупки ООО «Центр-Авиа» не выполнены обязательства по Договору.

Комиссия Владимирского УФАС России,  рассмотрев и оценив все имеющиеся документы и сведения,  приходит к заключению о том,  что в материалах данного дела на момент принятия решения отсутствуют письменные неопровержимые доказательства,  свидетельствующие о наличии объективных причин,  воспрепятствовавших  ООО «Центр-Авиа» своевременно и в полном объеме исполнить вышеназванный договор.

Следовательно,  на основании статьи 104  Закона о контрактной системе в сфере закупок,  информация об ООО «Центр-Авиа» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиках,  исполнителях).

По итогам рассмотрения обращения и  Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила удовлетворить обращение и включить информацию об обществе с ограниченной ответственностью «Центр-Авиа» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  сроком на два года.

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