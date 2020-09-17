Сведения об ООО «Центр-Авиа» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение УМВД России по Владимирской области о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) общества с ограниченной ответственностью «Центр-Авиа» (далее – общество, исполнитель) в виду одностороннего отказа от исполнения контракта, заключенного по результатам проведенного электронного аукциона на прочую закупку товаров, работ и услуг (оказание услуг в сфере пассажирских авиаперевозок для нужд УМВД России по Владимирской области (бронирование, оформление, продажа билетов для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации и реадмиссии).

По данным заказчика, в предусмотренный законом срок, победитель закупки ООО «Центр-Авиа» не выполнены обязательства по Договору.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев и оценив все имеющиеся документы и сведения, приходит к заключению о том, что в материалах данного дела на момент принятия решения отсутствуют письменные неопровержимые доказательства, свидетельствующие о наличии объективных причин, воспрепятствовавших ООО «Центр-Авиа» своевременно и в полном объеме исполнить вышеназванный договор.

Следовательно, на основании статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «Центр-Авиа» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиках, исполнителях).

По итогам рассмотрения обращения и Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила удовлетворить обращение и включить информацию об обществе с ограниченной ответственностью «Центр-Авиа» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.