Сведения об ООО «ЛИДЕРСТРOЙ» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района о включении информации в отношении ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

По данным заказчика, в предусмотренный Контрактом срок, победитель закупки ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» не приступил к выполнению работ, о начале производства работ не извещался, что является нарушением условий Контракта.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что заказчик разместил информацию о расторжении контракта ранее установленного законом срока направив информацию о расторжении контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации заказчик не предоставил поставщику возможности устранить нарушения, которые послужили основанием для отказа от исполнения контракта.

По итогам рассмотрения обращения Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района о включении информации в отношении ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).