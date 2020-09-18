Сведения об ООО «ЭлектроТехническаяКомпания» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области» о включении информации об ООО «ЭлектроТехническаяКомпания» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду существенного нарушения условий исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту электропроводки в амбулаторно-поликлиническом отделении (№0128200000117003266).

По данным заказчика, в предусмотренный законом срок, победитель закупки ООО «ЭлектроТехническаяКомпания» не выполнены обязательства по Договору в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что неисполнение ООО «Электротехническаякомпания» обязательств по контракту в части некачественно выполненных работ является основанием принятия решения заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта, но для включения ООО «Электротехническаякомпания» в реестр недобросовестных поставщиков помимо вышеуказанных обстоятельств, необходимо установить направленность воли и недобросовестный характер поведения победителя, а также отсутствие реального намерения исполнить контракт.

В рассматриваемом случае в пользу отсутствия недобросовестных намерений ООО «Электротехническаякомпания» свидетельствует тот факт, что им была выполнена большая часть работ по контракту (стоимость и качество работ в рамках контракта выполнены в соответствии с актами выполненных работ (КС-2), таким образом, учитывая данные обстоятельства, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что в действиях ООО «Электротехническаякомпания» не усматриваются признаки недобросовестности, что не позволят включить его в реестр недобросовестных поставщиков.