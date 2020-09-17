Сведения об ООО «Агентство Консалтинговых Решений» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение муниципального казённого учреждения «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района» о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков в отношении ООО «Агентство Консалтинговых Решений» в виду одностороннего отказа от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг по оценке недвижимого имущества, за вознаграждение или на договорной основе (оценка рыночной стоимости права на заключение договора безвозмездного пользования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кольчугинского района).

По данным заказчика, в предусмотренный законом срок, победитель закупки ООО «Агентство Консалтинговых Решений» не выполнены обязательства по Договору.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев и оценив все имеющиеся документы и сведения, приходит к заключению о том, что в материалах данного дела на момент принятия решения отсутствуют письменные неопровержимые доказательства, свидетельствующие о наличии объективных причин, воспрепятствовавших ООО «Агентство Консалтинговых Решений» своевременно и в полном объеме исполнить вышеназванный договор.

Следовательно, на основании статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «Агентство Консалтинговых Решений» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиках, исполнителях).

По итогам рассмотрения обращения и Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила удовлетворить обращение и включить информацию об обществе с ограниченной ответственностью «Агентство Консалтинговых Решений» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.