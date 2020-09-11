Сведения об АНО ДПО УТЦ «Профессионал» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение Главного управления МЧС России по Владимирской области о включении информации в отношении АНО ДПО Учебный Технический Центр «Профессионал» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

По данным заказчика, в регламентированный срок, победителем закупки АНО ДПО УТЦ «Профессионал» не был направлен подписанный электронной подписью проект контракта.

Рассмотрев имеющиеся документы и оценив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

Учитывая факт того, что в регламентированный законом срок подписания победителем контракта в организации произошла поломка носителя электронной цифровой подписи, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что победитель АНО ДПО УТЦ «Профессионал» не имел умысла уклонения от заключения контракта.

По итогам рассмотрения обращения Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГУ МЧС России по Владимирской области о включении информации в отношении АНО ДПО Учебный Технический Центр «Профессионал» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).