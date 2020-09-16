Свалка строительного мусора растет в Сновицах

Окраины села Сновицы засыпают строительным мусором. Местные жители проследили маршрут груженой спецтехники и утверждают, что отходы везут из Владимира. Мусор сваливают в овраг, потом его засыпают грунтом. И таких мест здесь множество, говорят селяне.

— Каждый день, наверное, с интервалом 5-10 минут идут грузовики из города. И, видимо, наше село стало подходящим местом для свалки, – говорит жительница Сновиц Елена Манько. – Собственник считает, что это нормально, говорит, мне надо овраг засыпать. При том, что здесь находится дамба, зарыты трубы, чтобы вода проходила весной через овраг в реку. Это естественный природный водоотвод. И находится родник, которым пользуется все село. Люди наливают воду, начинает трястись земля, это машины сваливают мусор.

Неделю назад местный житель Александр Забрудский снял на видеорегистратор путь мусоровоза от остановки Гастелло до места свалки. При этом большегрузы неслись на большой скорости по узким сельским улочкам – Центральной и Придорожной. А рядом с частными домами всегда играют дети.

— Я последовал до конца сброса, это была свалка чуть подальше отсюда. Сначала один камаз вывалил строительный мусор в мешках, а другой камаз сразу засыпал всё грунтом. Все номера у меня зафиксированы, – рассказал «Призыву» Александр Забрудский. – Водители достаточно агрессивные, не хотели, чтобы их снимали.

Свалка, хоть и находится в промзоне, но расположена на землях сельхозназначения.

Собственник объекта — СПК «Сновицы» — должен заниматься именно сельскохозяйственной деятельностью. Жители села регулярно пишут жалобы в надзорные органы, которые спускают их обращения в муниципалитет. Но повлиять на собственника земель местные чиновники не в силах.

— Это земли СПК «Сновицы», — ответила «Призыву» Елена Кашина, глава администрации Новоалександровского сельского поселения. — Мы неоднократно разговаривали с собственником, жители обращались в прокуратуру. Мы со своей стороны никак на них не можем воздействовать, только составить протокол. Все обращения мы получили в этом году от надзорных органов, мы заказали выписки, чтобы опять выходить на собственника, составлять протокол.

В последнем ответе инспекции гостехнадзора сообщается, что в отношении СПК «Сновицы» возбуждено административное производство. Частника накажут штрафом за нарушение муниципальных правил благоустройства. Для юридических лиц это сумма в размере 10 до 50 тысяч рублей. «Не было практики, чтобы подобные объекты закрывали, только шлют штрафы. Такое у нас законодательство«, — пояснил заместитель главы администрации Суздальского района Александр Авсеенок. Но свалка после штрафов, увы, меньше не становится.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области к рекультивации готовятся три свалки: в селе Новлянское Селивановского района, в городе Петушки и микрорайоне Оргтруд во Владимире. Они попали в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».