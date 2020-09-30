Суздальский фермер спас урожай картофеля

Новость о неурожае картофеля во Владимирской области разлетелась в начале сентября. Поведал о дефиците местной продукции директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. С проблемой действительно столкнулись многие дачники и хозяйства. Но некоторым, несмотря на капризы погоды и прочее, удалось собрать хороший урожай. Среди них и фермер из Суздальского района.

Константин Мазуренко работает на земле уже почти два десятка лет. Сам он из города Иваново. С детства знал: земля — это его призвание. Вместе с женой Константин Мазуренко решил уехать в деревню и заниматься любимым делом. Сейчас их хозяйство — одно из передовых в Суздальском районе. На 1000 гектарах земли фермеры выращивают зерновые, семенные травы и картофель.

В интервью «Призыву» Константин Мазуренко рассказал, как же ему удалось сохранить урожай в этом году.

— Константин Владимирович, в чем секрет? Как удалось собрать урожай картофеля, когда вся область жалуется?

— Это вопрос соблюдения технологии. Мы очень тщательно подходим к отбору сортов, которые хорошо растут в нашей зоне и к защите картофеля от болезней, вредителей во время вегетации. Все мероприятия были проведены вовремя и качественно. И нам это позволило практически полностью избежать поражения фитофторозом. И картофель, который мы сейчас копаем, очень качественный, здоровый и будет хорошо храниться. Сейчас погода позволяет, слава богу. И даже вот эти дожди, которые прошли, только плюсом, потому что земля была пересохшая. Сейчас она будет меньше пылить, крошиться. И мы даже ускоримся в уборке.

— Пандемия как-то повлияла на посадку и уборку картофеля?

— Сельхозпредприятия не были закрыты на пандемию, потому что мы стратегическая отрасль, мы обеспечиваем продовольственную безопасность. На нас пандемия практически не повлияла. Были перебои с поставками импортных запчастей к импортной технике. А в остальном мы не почувствовали особой разницы.

— Куда дальше пойдет урожай?

— У нас есть многолетние долгосрочные контракты с магазинами и переработчиками. Но мы всегда рады и новым покупателям. Владимирская область не является основным поставщиком картофеля в России, у нас производство на невысоком уровне. Мы фактически обеспечиваем собственные нужды. Тула, Калуга выращивают в десятки раз больше картофеля, к примеру. Потом у нас в регионе много крупных хозяйств ушли от продовольственного картофеля, в чипсовый, в переработку. То есть эти сорта не очень пригодны для употребления в свежем виде. А мы нет, мы традиционно выращиваем именно столовые сорта, которые очень нравятся людям.

— Сейчас в магазинах цены на картофель начинаются от 20 рублей, уличные торговцы просят 40 рублей за килограмм. У вас какая ценовая политика?

— У нас цены немножко выросли пор сравнению с прошлым годом. Если прежде у нас оптовая цена была 10 рублей. То теперь 13, а в розницу 15. Я считаю, что это не катастрофический рост. Потому что одновременно выросла цена на солярку, на удобрения, на средства защиты, так как они импортные, и с пандемией произошёл рост. Поэтому стоимость картофеля поднялась, но не катастрофически, не в разы.

— А почему случился неурожай в соседних районах области?

— Действительно, во время вегетации в некоторых районах наблюдался недостаток влаги в критический период роста, начала цветения и потом налива клубня. Так получилось, что нас зацепили дожди. Тоже был определённый недостаток воды. И если с водным балансом было бы всё в порядке, мы собрали бы на 30% больше урожая. Нельзя сказать, что было всё идеально для роста картофеля, но в нашей местности, на наших полях было приемлемо.

— Как правильно хранить картофель?

— Оптимальное хранение картофеля — это температура в районе 4 градусов. Если такую температуры поддерживать в течение всей зимы, то в конце апреля — начале мая у вас картофель будет в таком состоянии, как будто вы его только что выкопали. И очень влияют на хранение скачки температуры. Всегда должен быть стабильный уровень – примерно 4 градуса.

— Вы уже готовитесь к следующему сезону?

— Конечно, ведь посадка картофеля — это мероприятие, производство, рассчитанное на годы вперед. Мы закупаем новые суперэлитные сорта, их разводим. У нас есть свой испытательный участок, где мы выявляем наиболее пригодные для нас сорта, которые нас удовлетворяют и по вкусовым качествам, и по сбору урожая. Поэтому, да, мы готовимся к новой посевной. Уже есть земля, где был идеальный предшественник до него высажен.

В прошлом году в хозяйстве Константина Мазуренко был настоящий картофельный «бум». Картошки было столько, что не знали, где ее хранить. В этом году за месяц с 80 гектаров уже собрали порядка 2,5 тысячи тонн картофеля, осталось ещё 500. Работники говорят, что управятся с остатками за 2-3 уборочных дня.

Где и почем сегодня можно купить картофель во Владимире, читайте в подборке «Призыва».