Супруги заплатят 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Супругов из Кольчугинского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Такое решение вынес районный суд. Сообщается, что супруги, несмотря на подтвержденный коронавирус, проигнорировали требование Роспотребнадзора. До получения двух отрицательных анализов они были обязаны находиться под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания не менее 14 дней.

Супруги создали угрозу заражения COVID-19.

Теперь семье придется выплатить штраф. Но не сразу. По ходатайству женщины суд учел имущественное положение супругов и предоставил рассрочку на 3 месяца.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области за период пандемии втрое сократились объемы реализации сливочного и подсолнечного масла, а также мягких и твердых сыров местных компаний.