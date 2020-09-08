Суперженщина: история Кристины Сенчуговой, спасительницы собак

Телефонный звонок раздался около восьми часов вечера. Просто сказали: без помощи собака погибнет. Кавказскую овчарку бросили хозяева, она закрутилась на цепи и задыхается. Спасать «малыша» весом 70 килограммов пришлось уже затемно. Кристина Сенчугова, не задумываясь, выехала из Владимира в Гусь-Хрустальный. Искать собаку пришлось с фонариком. После дозы снотворного овчарка наконец-то подпустила незнакомого человека к себе. Цепь разрезали кусачками, она уже врезалась в шею. Спасти пса удалось.

И таких историй в жизни зооволонтера Кристины много. Хрупкой девушке приходилось выручать из беды и огромных алабаев, и совсем маленьких собачек. В ее жизни были даже осиротевшие белки. Кто она и зачем ей все это надо, Кристина Сенчугова расскажет в новом выпуске программы «Наши люди».