Строительство трех детских садов завершается во Владимире

Четыре ясельных корпуса уже готовы

До конца года во Владимире будет сдано три учреждения для дошколят. Самый большой детский сад, рассчитанный на 115 мест, откроется в микрорайоне Веризино. Это будет современное трёхэтажное здание с комфортными группами для детей разного возраста. Особенностью нового садика станет лифт для маломобильных детей. Еще один детский сад в этом микрорайоне, призванный решить проблему очерёдности для малышей от полутора до трёх лет, достраивают в частном секторе, на улице Полянка. Он рассчитан на 50 мест. Третий садик на 50 мест возводят на улице Тихонравова. Техническая готовность объекта составляет почти 70 %, сообщает пресс-служба «Белого дома».

 

Детские сады строятся в рамках нацпроекта «Демография».

Решить проблемы с очередностью в дошкольные учреждения должны и четыре новых ясельных корпуса, пристроенные к существующим детским садам. Их открытие было запланировано еще в прошлом году, однако сроки несколько раз переносились. Теперь же ясельные корпуса, рассчитанные на 50 мест, готовы, дети набраны в группы.

Территориально они разместились по следующим адресам: детский сад № 66, ул. Завадского, д.13-а, детский сад № 87, ул. Крайнова д. 14-а, детский сад № 4, ул. Сурикова, д.25/23, детский сад № 62, ул. 1-ая Пионерская, д. 22-а.

Ранее «Призыв» сообщал, что от очередей в детские сады, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет избавятся во Владимирской области к 2021 году.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»


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