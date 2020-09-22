Строительство трех детских садов завершается во Владимире

До конца года во Владимире будет сдано три учреждения для дошколят. Самый большой детский сад, рассчитанный на 115 мест, откроется в микрорайоне Веризино. Это будет современное трёхэтажное здание с комфортными группами для детей разного возраста. Особенностью нового садика станет лифт для маломобильных детей. Еще один детский сад в этом микрорайоне, призванный решить проблему очерёдности для малышей от полутора до трёх лет, достраивают в частном секторе, на улице Полянка. Он рассчитан на 50 мест. Третий садик на 50 мест возводят на улице Тихонравова. Техническая готовность объекта составляет почти 70 %, сообщает пресс-служба «Белого дома».

Детские сады строятся в рамках нацпроекта «Демография».

Решить проблемы с очередностью в дошкольные учреждения должны и четыре новых ясельных корпуса, пристроенные к существующим детским садам. Их открытие было запланировано еще в прошлом году, однако сроки несколько раз переносились. Теперь же ясельные корпуса, рассчитанные на 50 мест, готовы, дети набраны в группы.

Территориально они разместились по следующим адресам: детский сад № 66, ул. Завадского, д.13-а, детский сад № 87, ул. Крайнова д. 14-а, детский сад № 4, ул. Сурикова, д.25/23, детский сад № 62, ул. 1-ая Пионерская, д. 22-а.

Ранее «Призыв» сообщал, что от очередей в детские сады, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет избавятся во Владимирской области к 2021 году.

Ольга Ефремова Фото «Призыва»

