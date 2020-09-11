Строительство инфекционного корпуса детской больницы откладывается

Инфекционный корпус при областной детской клинической больнице начнут строить не раньше 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Сергей Шевченко. В прошлом году в департаменте здравоохранения планировали возвести объект в 2021-2022 годах. Но собственных средств Владимирской области не хватит. Был отправлен запрос на финансирование в Министерство здравоохранения. И вот «Белый дом» получил ответ.

— Мы обращались в Министерство здравоохранения, чтобы они нас поддержали. Пришел ответ от министра Мурашко на имя губернатора с информацией, что вопрос финансирования объекта рекомендован к рассмотрению в бюджетном цикле на 2022-2024 годы, — пояснил Сергей Шевченко.

Стоимость объекта оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Два года назад областная администрация заказала проектно-сметную документацию инфекционного корпуса ОДКБ. На это было потрачено более 5 миллионов рублей. Пакет документов прошел госэкспертизу. Стоимость объекта оценили почти в 1,5 миллиарда рублей. В том числе оборудования на сумму в 515 миллионов рублей.

По проекту новое медучреждение рассчитано на 120 коек, включая блок интенсивной терапии. Пока же для маленьких пациентов областной больницы предусмотрено 9 боксов (15 коек) и 45 коек в инфекционном отделении городской больницы № 2. А это всего 13 коек на 10 тысяч детского населения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регион поступила партия вакцины от гриппа для детей. Препарат отечественного производства. Он содержит именно те штаммы вируса гриппа, которые, по прогнозу специалистов, будут распространены в этом году на территории России.