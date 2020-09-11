Строительство инфекционного корпуса детской больницы откладывается

Областные чиновники надеются на федеральную помощь

Инфекционный корпус при областной детской клинической больнице начнут строить не раньше 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Сергей Шевченко. В прошлом году в департаменте здравоохранения планировали возвести объект в 2021-2022 годах. Но собственных средств Владимирской области не хватит. Был отправлен запрос на финансирование в Министерство здравоохранения. И вот «Белый дом» получил ответ.

Мы обращались в Министерство здравоохранения, чтобы они нас поддержали. Пришел ответ от министра Мурашко на имя губернатора с информацией, что вопрос финансирования объекта рекомендован к рассмотрению в бюджетном цикле на 2022-2024 годы, — пояснил Сергей Шевченко.

Инфекционный корпус планируют возвести рядом с областной детской больницей

Стоимость объекта оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Два года назад областная администрация заказала проектно-сметную документацию инфекционного корпуса ОДКБ. На это было потрачено более 5 миллионов рублей. Пакет документов прошел госэкспертизу. Стоимость объекта оценили почти в 1,5 миллиарда рублей. В том числе оборудования на сумму в 515 миллионов рублей.

По проекту новое медучреждение рассчитано на 120 коек, включая блок интенсивной терапии. Пока же для маленьких пациентов областной больницы предусмотрено 9 боксов (15 коек) и 45 коек в инфекционном отделении городской больницы № 2. А это всего 13 коек на 10 тысяч детского населения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регион поступила партия вакцины от гриппа для детей. Препарат отечественного производства. Он содержит именно те штаммы вируса гриппа, которые, по прогнозу специалистов, будут распространены в этом году на территории России.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»


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