Страховщики зажали выплаты переболевшим коронавирусом медикам

Переболевшие коронавирусной инфекцией медики до сих пор не получили страховку в размере 50 тысяч рублей. Эта дополнительная к федеральным деньгам выплата предусмотрена областным законом, принятым в конце апреля нынешнего года. Сейчас депутаты Законодательного Собрания пытаются разобраться, почему эти поправки так и не заработали в период пандемии. На данный момент более 960 сотрудников медучреждений перенесли COVID-19. Региональных денег из них так никто и не получил.

Народные избранники создали рабочую группу с участием представителей страховых компаний, которые, как оказалось, не были готовы к масштабным выплатам. Исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина объяснила сбой в реализации закона невозможностью договориться со страховщиками.

Областную страховку в 50 тысяч рублей никто не получил.

— В апреле все надеялись, что случаи заражения, а тем более смерти медиков будут единичными. Но все оказалось куда серьезнее. Страховщики представили свои коммерческие предложения, по которым заявленные в законе 50 тысяч рублей соглашались выплачивать только в смертельных случаях. По болезни выплаты составили бы в среднем 500-1000, максимум 6 тысяч рублей, — подытоживает слова Арсениной пресс-служба Законодательного Собрания.

Медики Владимирской области пока получают только федеральные выплаты, установленные указом Президента. Но далеко не во всех случаях. Например, десятки работников Судогодской ЦРБ, переболевшие ковидом ещё в мае, до сих пор своих денег не видели. А это почти 70 тысяч рублей на человека. Возможно, причина кроется в бумажной волоките. На сбор положенных документов для получения страховки уходит от 1,5 месяцев, рассказал ранее первый вице-губернатор Сергей Шевченко.

Областные чиновники пообещали проконтролировать, чтобы все положенные государственные надбавки дошли до адресатов. На прошлой неделе страховые суммы были назначены 1040 лицам (из них 16 — умершие, страховка в размере 2 млн 752 тыс. рублей будет выплачена семьям). Всего деньги уже получили 972 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что в области ужесточили масочный режим. Средства защиты придется надевать на всех публичных собраниях.