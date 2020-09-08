Стартовали бесплатные экскурсии для сотрудников медучреждений

Состоялся первый экскурсионный тур проекта «Счастливы вместе». 47 человек – семьи сотрудников медучреждений Владимирской области и волонтеры-медики съездили в Ярославль. Автор проекта — автономная некоммерческая организация «Агентство образовательных туристических маршрутов» таким образом благодарит медиков, принимающих участие в лечении больных коронавирусом. Им предоставлена возможность бесплатно съездить вместе с семьей в тур выходного дня.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Экскурсанты посетили исторический центр Ярославля, пешеходную Кировскую улицу, подивились на храм Ильи Пророка, прогулялись по набережной, после чего отправилась в местный зоопарк — крупнейший зоопарк ландшафтного типа в России, который входит в ТОП-10 самых посещаемых зоопарков страны. Дебют программы «Счастливы вместе» прошел на «ура».

— Думала, по дороге туда спать буду, — рассказала одна из экскурсанток, — с ночного дежурства поехала, а всю дорогу экскурсовода слушала. Очень интересно!

А на следующий день, 6 сентября уже другие сотрудники медучреждений отправились в Нижний Новгород. Все так же — 47 человек и волонтер-фотограф. Программа тура была похожа: обзорная экскурсия по городу и Нижегородский зоопарк «Лимпопо». Правда, планы обзорной экскурсии путали киносъемки, проходившие в городе: из-за них улицы и проезжие части перекрывали то в одном, то в другом месте. Но программа была выполнена: Кремль, памятник Чкалову, Чкаловская лестница, улица Большая Покровская. А потом зоопарк.

На следующий выходной запланированы поездки в Ярославль и Муром. За время реализации проекта — с сентября по декабрь — будет проведено, как минимум, 28 экскурсионных туров по 10 близлежащим городам. Предполагается, что путешествия совершат более тысячи человек: сотрудники медучреждений со своими семьями и волонтеров-медики акции «МыВместе». С графиком экскурсий можно ознакомиться здесь в группе проекта «В Контакте».