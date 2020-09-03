Старинную икону украли из Свято-Троицкого храма села Патакино

Злоумышленники украли из Свято-Троицкого храма села Патакино икону XIX века. Образ святых митрополитов Московских Петра и Алексия просто вынесли из открытой церкви, когда там проходили реставрационные работы. Злоумышленников разыскивает полиция Камешковского района. Возбуждено уголовное дело. Шансы обнаружить икону невелики, говорят правоохранители. Храм находится на отшибе села, на берегу Клязьмы. Рядом ни домов, ни камер видеонаблюдения.

Украденная икона находилась в Свято-Троицком храме ещё до революции. Когда в советское время его громили, верующие смогли спасти лик. И 70 лет икона хранилась у местных жителей. Потом, когда церковь начали восстанавливать, образ передали старосте Нонне Калининой.

В этом году к празднованию иконы Казанской Божией Матери лик был выставлен в церкви. С 21 июля по 17 августа она была открыта, там проводились реставрационные работы. В какой-то из этих дней икону похитили.

— Икона была укреплена на деревянных лесах. Я проходила мимо и там, где она висела, увидела пустое место. Подумала, что её сняли рабочие. Спохватились мы только 17 августа, — рассказала «Призыву» Нонна Калинина.

Рабочие утверждают, что ничего не видели, занимались своим делом, сообщила староста. По её словам, в храм часто заглядывают туристы, которые ищут усадьбу Безобразовых. Возможно, это их рук дело. Но точно утверждать нельзя.

Цены на иконы, подобные патакинской, в антикварных лавках начинаются от 50 тысяч рублей и могут достигать очень внушительных сумм.

Для верующих села Патакино этот образ представлял, конечно, духовную ценность. Они надеются, что реликвия каким-то чудом найдётся. Может, у злоумышленников проснется совесть. Ведь воровство в храмах — большой грех.

Свято-Троицкий храм построен в 1863 году на средства помещика Безобразова. В советские годы его использовали для нужд туберкулезного санатория, потом церковь была заброшена. Восстанавливать её начали 5 лет назад. Ремонтные работы здесь продолжатся по сей день. Церковь открыта для прихожан. Со временем здесь обязательно установят иконы, пусть и не такие старинные.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в Чамерево Судогодского района восстанавливают храм после удара молнии.