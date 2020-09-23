Средство профилактики коронавируса разработали ученые ВлГУ

Инжиниринговый центр при Владимирском Государственном университете разработал средство борьбы с коронавирусом. Автоматический диспенсер, созданный студентами и выпускниками вуза, помогает обработать руки антисептиком. Вся процедура бесконтактная и занимает пару секунд. Опытный образец уже установили в главном корпусе университета. Продезинфицировать руки предлагают на входе в здание.

Автоматический диспенсер помогает обработать руки

— Когда началась пандемия коронавируса, возникла необходимость создания бесконтактного диспенсера. Мы, недолго думая, решили взять на себя эту задачу и изобрели данный продукт, — рассказал «Призыву» инженер лаборатории лазерной сварки Владимирского инжинирингового центра при ВлГУ Павел Панов. — Он оборудован инфракрасным датчиком, на котором расположена одна форсунка. Когда человек подносит руки, они бесконтактно обрабатываются. Остается только растереть руки.

Сейчас автоматический дозатор проходит доработку. В новом варианте модели будет установлен ультразвуковой датчик. Он более точный. Экран станет больше. И на него сразу будут выведены сведения о температуре тела. В конце недели разработки будут готовы.

— Мы подумали и решили, что необходимо установить датчик температуры. Если поднести руки в зону обработки, происходит замер температуры и обработка рук. Убиваем двух зайцев, — говорит Павел Панов. — Если температура в норме, подсвечивается зеленым, если плохая – он пишет, что вам необходимо в медпункт.

С начала пандемии чистые руки объявили главным врагом инфекции. С полок магазинов быстро исчезли дезинфекторы и антисептические салфетки. Знаменитые люди запустили гигиенический флешмоб. Его поддержала и редакция «Призыва».

Сейчас ситуация изменилась. Обработать руки можно на каждом шагу. Средства гигиены установлены в магазинах, кафе и спортзалах. Важно, чтобы люди не проходили мимо. Потому что чистота – залог здоровья. А коронавирус никуда не делся. Ранее «Призыв» сообщал, что число заболевших COVID-19 уже превысило 7 тысяч. И впервые сначала сентября в регионе зафиксировано сразу два летальных случая за сутки.