Спрос на чеснок бьет рекорды на фоне слухов о второй волне

Цены на чеснок и лук резко подскочили из-за повышенного спроса покупателей. Владельцы личных подсобных хозяйств Владимирской области рассказывают, что за считанные дни успели распродать свой урожай. Многие опасаются прихода второй волны коронавируса и введения карантина. Работа ярмарок и торговых центров может быть ограничена. Поэтому люди запасаются впрок, особенно местными овощами, обладающими высокими бактерицидными свойствами.

— Наш урожай пролежит до следующего года без проблем. Дачники из столицы, проезжающие мимо нашей деревни, охотно берут лук, чеснок. По 15 килограммов набирают. Уже все разобрали. Осталось только себе. Такого спроса никогда не было, — рассказывает жительница села Кидекша Вера Степановна.

Головка чеснока у садоводов-любителей стоит 50 рублей.

В гипермаркетах чеснок стоит порядка 180 рублей за кг, лук намного дешевле — 25 рублей за кг. Еще весной из-за введенного режима повышенной готовности цены на эти овощи были вдвое выше.



Лихорадочно столичные дачники скупают и урожай свеклы и моркови. И это несмотря на высокие цены у дачников — по 80 рублей за кг. В розничных магазинах для сравнения эти овощи стоят по 35-37 рублей. Местную продукцию сейчас можно купить только у садоводов. Городские ярмарки на Юбилейной, 62 и Василисина, 15, а также ярмарки выходного дня еще не заработали в полную силу. Там пока продают только картофель.

Ранее «Призыв» сообщал о скачке цен на картофель. Вы можете прочитать, сколько стоит и где запастись овощем, занимающим лидирующее положение в продуктовой корзине владимирцев.