Состоялось годовое Общее собрание акционеров Сбербанка по итогам 2019 года и заседание нового состава Наблюдательного совета

Сбербанк подвел итоги годового Общего собрания акционеров за 2019 год. Собрание было проведено в форме заочного голосования. К акционерам в прямом эфире обратился Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. В своем выступлении он напомнил ключевые результаты работы банка в 2019 году, рассказал о борьбе Сбербанка COVID-19 и представил акционерам — новый бренд.

Как отметил Президент Сбербанка, число активных розничных клиентов банка за прошлый год выросло ещё на 3 миллиона человек до 96 млн человек, а число корпоративных клиентов банка достигло цифры 2,6 млн человек. Герман Греф обозначил, что банк сделал значительный шаг по всем направлениям своей стратегии. Была запущена технологическая платформа, что резко сократило сроки вывода новых продуктов на рынок. Продолжается интеграция отдельных компаний на основе общих элементов экосистемы — от Sberbank ID до облачных сервисов.

Полным ходом идёт и цифровизация основного бизнеса Сбера. Приложение Сбербанк Онлайн стало третьим по числу загрузок в магазине приложений Apple. В конце прошлого года количество пользователей Сбербанк Онлайн превысила 27 млн человек в день и 66 млн человек в месяц. В прошлом году онлайн было выдано более половины всех потребительских кредитов, а через компанию ДомКлик выдаётся уже каждый четвёртый ипотечный кредит в стране и каждый второй ипотечный кредит СберБанка в Москве.

Как подчеркнул Герман Греф, в 2019 году Сбербанк заработал 845 млрд рублей чистой прибыли. По объёму прибыли Сбербанк — № 1 в Европе и десятый банк в мире. Рентабельность капитала превысила 20% — это лучший показатель среди 50 крупнейших банков мира. Достаточность базового капитала достигла цифры 13,4% — это выше 12,5%, которые были установлены в качестве цели в дивидендной политике банка.

Из-за пандемии коронавируса прибыль Сбербанка по МСФО за 6 месяцев 2020 года сократилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но и в этой труднейшей ситуации банк нарастил достаточность базового капитала до 14,8%. Это дало Наблюдательному совету возможность рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2019 год — 50% чистой прибыли по МСФО, что составляет более 422 млрд рублей. В пересчете на одну акцию — размер дивиденда —18 рублей 70 копеек. За всю историю России ни одна компания не выплачивала такую сумму дивидендов.

В прошлом году Сбербанк вошёл в десятку компаний мира с наибольшей доходностью на акции за пять лет. И во многом именно это определило рост числа розничных акционеров банка. В этом году акционерами банка являются более 570 тысяч физических и юридических лиц, что более чем в 2 раза превышает этот показатель в прошлом году. По этому критерию Сбербанк — крупнейшая публичная компания России.

Герман Греф также отдельно остановился на работе Сбербанка в пандемию коронавируса, подчеркнув, что банк в кратчайшие сроки перевел тысячи сотрудников на удаленную работу и одновременно обеспечил свои отделения всем необходимым для безопасного обслуживания клиентов. Банк также организовал массовое тестирование сотрудников на COVID, чтобы избежать распространения болезни и защитить наших сотрудников и клиентов: проведено уже около 2 млн тестов.

Банк направил более 3 млрд рублей на поддержку врачей и больниц, из которых 193 млн рублей было собрано за счет пожертвований сотрудников и клиентов, в частности Правление банка перечислило на эти цели всю свою зарплату за апрель. Часть средств была передана институту Гамалеи для разработки вакцины. На базе компании СберЗдоровье была организована горячая линия COVID-19 для жителей страны, которой воспользовалось почти полмиллиона человек. Пенсионерам банк доставлял пенсию на дом, были автоматически продлены сроки действия банковских карт и договоры вкладов.

В условиях кризиса оказалась очень востребована школьная образовательная платформа фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В сентябре прошлого года она пилотировалась всего в 15 школах, но в условиях пандемии к ней были подключены более 2 тыс. школ. Сейчас на платформе уже учатся школьники в 55 регионах страны.

В условиях кризиса банк сделал всё, чтобы максимально быстро довести меры господдержки до своих клиентов. Банк предложил дополнительную скидку к госпрограмме субсидируемой ипотеке по ставке 6,5% и сейчас выдаёт кредиты уже под 6,1%. К 1 сентября выдано 224 млрд рублей — это уже 90% всех выдач на первичном рынке. В части помощи заёмщикам банк провёл реструктуризацию задолженности не только клиентам, отвечавшим требованиям Постановлений Правительства, но и более широкому кругу клиентов, которые нуждались в поддержке. Банк реструктурировал кредиты населению на сумму 160 млрд рублей и компаниям на сумму более 2,2 трлн рублей.

Также банк обеспечил льготное кредитование компаний: по программе «Рестарт 2,0%» — на 238 млрд рублей, «Зарплата под 0%» — 47 млрд рублей, системообразующим предприятиям — 71 млрд рублей. Кредит на выплату зарплаты можно было получить в три клика прямо из приложения СберБанк Бизнес Онлайн.

В заключительной части своей речи Герман Греф представил акционерам новый бренд — Сбер, отметив, что проведение Сбер Конф 24 сентября, на котором бренд и новые продукты были презентованы клиентам, стало основой новой традиции.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сбер — это наше новое лицо, наше новое самоощущение. Для многих людей Сбер и есть наше привычное, повседневное название, но наша сущность поменялась. Мы не просто сократили слово банк в своем названии. Мы становимся вселенной сервисов для жизни человека. Часы в логотипе указывают на нашу миссию — экономить время наших клиентов. Это означает не задавать лишних вопросов, не заставлять делать лишних действий, моментально узнавать клиента и давать ему персональный сервис».

В завершение Президент банка подчеркнул, что банк завершает свою работу над Стратегией до 2023 года и планирует вынести её на Наблюдательный совет уже в ноябре, после чего она будет представлена акционерам и аналитикам, а также пригласил всех принять участие в Дне инвестора.

Также состоялось заседание нового состава Наблюдательного совета Сбербанка, избранного сегодня на годовом Общем собрании акционеров банка. Председателем Наблюдательного совета Сбербанка избран Силуанов Антон Германович. Заместителями председателя избраны Игнатьев Сергей Михайлович и Меликьян Геннадий Георгиевич.

Старшим независимым директором избран Меликьян Геннадий Георгиевич.

Наблюдательный совет рассмотрел также результаты проведенной Комитетом Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям оценки соответствия кандидатов в члены Наблюдательного совета банка критериям независимости директоров, установленных Правилами листинга ПАО «Московская Биржа», и принял решение о признании полностью соответствующих критериям независимости следующих членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк: Ахо Эско Тапани, Богуславского Леонида Борисовича, Кулешова Александра Петровича, Меликьяна Геннадия Георгиевича и Уэллс Надю Кристину.

Также Наблюдательный совет на основании рекомендации Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям принял решение признать членов Наблюдательного совета банка Кудрявцева Николая Николаевича и Ковальчука Михаила Валентиновича независимыми директорами.

Помимо этого, Наблюдательный совет утвердил персональные составы комитетов и предварительный план работы совета на период 2020–2021 гг.

Для усиления фокуса Наблюдательного совета в области ESG и устойчивого развития Наблюдательный совет избрал из своего состава куратором по вопросам ESG и устойчивого развития Уэллс Надю Кристину. Такая практика вводится в этом году впервые в связи с важностью и растущей актуальностью практик ESG, устойчивого развития и вопросов изменения климата для Банка.