Соседей будущей трассы М-12 успокаивают экологической экспертизой

Перед строительством платной скоростной магистрали М-12 «Москва — Казань» проект обязательно пройдет экологическую экспертизу, сообщил врио вице-губернатора Роман Годунин. Специалисты проверят степень вреда на окружающую среду. Жители, оказавшиеся в зоне строительства автобана, очень переживают за ближайшие леса и водоемы. Несмотря на многочисленные протесты дачников и селян, трассировку в летнем варианте сохранили. По сути, добились корректив только жители Гридино Судогодского района.

Роман Годунин, врио вице-губернатора Владимирской области:

Остаются недовольны жители в Улыбышево, Мостострое, СНТ «Колокшанский» и «Энергетик» и в деревне Одерихино Собинского района.

Трасса выбрана. Конкретно, плюс-минус — это будет предусмотрено проектом. При этом обязательно будет проведена экологическая экспертиза.

Это волнует многих жителей и органы местного самоуправления. Недовольные есть. Но все действия происходят в рамках правового поля.

Моя позиция — М-12 нужна. Мне бы тоже не хотелось, чтобы трасса прошла около моего дома. Но ведь сегодня современные дороги строятся по-другому.

Постараемся минимизировать неудобства жителей. Но иначе уже дорогу не сделаешь, мы смотрели.

Платную магистраль М-12 «Москва — Казань» начнут строить уже в 2021 году.

Дата торгов на госзакупках переносилась несколько раз. В документацию вносились изменения и разъяснения. Трасса в черте области будет пересекается, как минимум, с региональными дорогами в трех районах: Собинском, Гусь-Хрустальном, Судогодском. И вот все восемь этапов строительства, в том числе четыре проходящих по Владимирской области, расторгованы. На госзакупках выставлены протоколы с одним участником. Его данные пока не раскрыты.



Подрядчики, выигравшие торги, будут сразу выполнять проектирование и строительство. Жителям, недовольным грядущей стройкой, обещали бонусы в виде прокладки сетей газоснабжения и устройства подъездных путей к домам. Это будет выполнено на средства местного и областного бюджетов. На федеральные деньги будут установлены шумозащитные экраны вдоль платной трассы вблизи населенных пунктов.



Ранее Призыв сообщал, что в 2021 году начнется строительство Рпенского проезда. Правительство предусмотрело финансовую помощь Владимирской области.