Смертность выросла на 7% по сравнению с прошлым годом

Областной департамент юстиции опубликовал данные по смертности за прошедшие месяцы этого года. Согласно официальной информации, с января по август в регионе умерли 15 257 человек. Это примерно на 7% больше, чем годом ранее. За аналогичный период 2019-го не стало 14 249 жителей Владимирской области. При этом рост отмечен в большинстве городов и районов. Так, во Владимире умерли на 156 человек больше (3412 против 3256), в городе Гусь-Хрустальном – на 127, в Муроме — на 194, в Коврове — на 81. Рост смертности отмечен и в Петушинском районе. Правда, разница не такая большая (783 против 756 годом ранее). Меньше умирать стали только в пяти муниципальных образования: Гороховце, Гусь-Хрустальном, Селивановском, Судогодском и Суздальском районах.

Последний месяц лета унес жизни 1868 человек. Это примерно на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в некоторых муниципалитетах разницы либо нет совсем, либо она в пользу этого года. Так, во Владимире умерло меньше, чем в 2019 году, — 431 против 446. А в Суздальском районе смертность по сравнению с августом 2019-го не отличается (44 против 44). При этом, например, в Радужном зафиксировано почти в два раза больше смертей — 19 против 10. А в Кольчугинском районе умерло на треть больше (92 против 65).

С января по август в регионе умерли 15 257 человек.

Напрямую связывать эти данные с коронавирусом, конечно, нельзя. Официально, COVID-19 унес жизни 197 жителей Владимирской области. Но есть и другие факторы, которые наверняка отразились на здоровье людей. Многие с трудом пережили необходимость оставаться дома в период самоизоляции. Кроме того, долгое время поликлиники и стационары не принимали пациентов в плановом режиме. И это особенно отразилось на самочувствии пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее «Призыв» сообщал, что работники Судогодской ЦРБ готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Врачи, медсестры и младший медперсонал, перенёсшие COVID-19, утверждают, что не получили положенные страховые выплаты.