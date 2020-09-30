Слухи о дистанционке спровоцировали панику среди родителей

Вариант дистанционного обучения в школах Владимирской области снова активно обсуждается. С каждым днем в регионе регистрируют все больше случаев коронавируса. Со вчерашнего дня после объявления внеплановых каникул в московских школах родительские чаты бурлят: взрослые паникуют, стращают остальных введением дистанционки и провалом по успеваемости детей, а также в целом развалом системы образования. Впрочем, сегодня многие классные руководители распространили информацию о грядущих каникулах в школах Владимира. Ближайшие начнутся 26 октября и продлятся до 1 ноября. Обычные плановые осенние каникулы. Ни педагоги, ни чиновники от образования не настроены вводить дистанционное обучение. Но, учитывая, что в области продолжает действовать режим повышенной готовности и снова ужесточается масочный режим, новость о переходе школ на онлайн-формат может настичь в любое время. «Призыв» расспросил всех участников процесса о настроениях в образовательной среде. Многие удивятся, но самые спокойные в этом вопросе — дети. После первой волны дистанционки они готовы к любым неожиданностям. — Слово «дистанционка» вызывает у меня дрожь. Я не хочу ждать и пугаться, живем сегодняшним днем. Но я заметила, что настроение у моих двоих детей изменилось. Если летом они боялись нового формата обучения, то уже спустя пару недель в школе стали его ждать. Моя младшая перешла в среднее звено. Новый класс, новые учителя. Старшая в девятом, заканчивает школу, пойдет в колледж. И обе хотят перейти в онлайн-формат, — рассказывает мама двоих детей Ирина. — Все дело в готовности. Мы купили компьютер, наладили проводной Интернет. Кроме того, всех напрягают ограничения в школе: из класса не выходить, на переменах нельзя перемещаться, раздевалки не работают, все вещи с собой. Физкультура только на улице. Да еще и расписания нет четкого. Дети, которые привыкли учиться в школе по определенному распорядку, никак не перестроятся. Вся эта неразбериха с термометрией (то меряют, то нет), с перемещением по школе (то запирают в классе на целый день и не проветривают, то гоняют по предметникам) здорово нервирует учеников и отвлекает от учебного процесса. Поэтому они все чаще думают о возвращении домой, где обучение зависит больше от них самих. Оптимистично смотрят на дистанционное обучение и чиновники. Ольга Беляева, директор департамента образования Владимирской области:

Надо быть готовым всегда и ко всему. Мы продолжаем работать по укреплению своей работы. С середины августа идет обучение поголовно всех педагогов.

Мы их учим, как надо работать на этой [образовательной] платформе. Каждая школа сейчас разворачивает свою систему на платформе.

Так должно быть в идеале. Чтобы в любой момент закрылась очная школа, все вышли на платформу в заочную школу.

Еще перед началом учебного года Ольга Беляева заявила, что главным итогом первого этапа дистанционного обучения стало понимание всех участников процесса, что оно недопустимо для начального звена. Ученики 1-4-х классов не смогли заниматься самостоятельно, родителям пришлось изрядно попотеть, чтобы подтянуть все хвосты и добиться приличных итоговых оценок. В основной школе были проблемы с недостатком технических знаний у педагогов и недостаточной цифровизацией образовательных учреждений. Но все это решаемые вопросы, уверены в департаменте образования. Региональные власти работают над тем, чтобы повысить скоростью Интернета в школах и закупить, как минимум, на каждое заведение по 30 ноутбуков.

Во Владимире обучение по программе «Среда электронного дистанционного образования» (СЭДО) прошел 171 педагог, в процессе — 244.

Как сообщают в управлении образования города Владимира, в сентябре дополнительно прошли курс СЭДО 16 заместителей директоров. Обучение проводится бесплатно на базе института развития образования. Региональные власти подчеркивают, что ответственность за подготовку к дистанционному обучению несут образовательные учреждения. Они должны быть готовы к неожиданностям. Некоторые особо продвинутые учебные заведения начали тестировать онлайн-форматы уже с сентября.