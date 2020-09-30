Слухи о дистанционке спровоцировали панику среди родителей

Вариант дистанционного обучения в школах Владимирской области снова активно обсуждается. С каждым днем в регионе регистрируют все больше случаев коронавируса. Со вчерашнего дня после объявления внеплановых каникул в московских школах родительские чаты бурлят: взрослые паникуют, стращают остальных введением дистанционки и провалом по успеваемости детей, а также в целом развалом системы образования. Впрочем, сегодня многие классные руководители распространили информацию о грядущих каникулах в школах Владимира. Ближайшие начнутся 26 октября и продлятся до 1 ноября. Обычные плановые осенние каникулы.
Ни педагоги, ни чиновники от образования не настроены вводить дистанционное обучение. Но, учитывая, что в области продолжает действовать режим повышенной готовности и снова ужесточается масочный режим, новость о переходе школ на онлайн-формат может настичь в любое время.
«Призыв» расспросил всех участников процесса о настроениях в образовательной среде. Многие удивятся, но самые спокойные в этом вопросе — дети. После первой волны дистанционки они готовы к любым неожиданностям.
— Слово «дистанционка» вызывает у меня дрожь. Я не хочу ждать и пугаться, живем сегодняшним днем. Но я заметила, что настроение у моих двоих детей изменилось. Если летом они боялись нового формата обучения, то уже спустя пару недель в школе стали его ждать. Моя младшая перешла в среднее звено. Новый класс, новые учителя. Старшая в девятом, заканчивает школу, пойдет в колледж. И обе хотят перейти в онлайн-формат, — рассказывает мама двоих детей Ирина. — Все дело в готовности. Мы купили компьютер, наладили проводной Интернет. Кроме того, всех напрягают ограничения в школе: из класса не выходить, на переменах нельзя перемещаться, раздевалки не работают, все вещи с собой. Физкультура только на улице. Да еще и расписания нет четкого.
Дети, которые привыкли учиться в школе по определенному распорядку, никак не перестроятся. Вся эта неразбериха с термометрией (то меряют, то нет), с перемещением по школе (то запирают в классе на целый день и не проветривают, то гоняют по предметникам) здорово нервирует учеников и отвлекает от учебного процесса. Поэтому они все чаще думают о возвращении домой, где обучение зависит больше от них самих. Оптимистично смотрят на дистанционное обучение и чиновники.
Ольга Беляева, директор департамента образования Владимирской области:
- Надо быть готовым всегда и ко всему. Мы продолжаем работать по укреплению своей работы. С середины августа идет обучение поголовно всех педагогов.
- Мы их учим, как надо работать на этой [образовательной] платформе. Каждая школа сейчас разворачивает свою систему на платформе.
- Так должно быть в идеале. Чтобы в любой момент закрылась очная школа, все вышли на платформу в заочную школу.
Еще перед началом учебного года Ольга Беляева заявила, что главным итогом первого этапа дистанционного обучения стало понимание всех участников процесса, что оно недопустимо для начального звена. Ученики 1-4-х классов не смогли заниматься самостоятельно, родителям пришлось изрядно попотеть, чтобы подтянуть все хвосты и добиться приличных итоговых оценок. В основной школе были проблемы с недостатком технических знаний у педагогов и недостаточной цифровизацией образовательных учреждений. Но все это решаемые вопросы, уверены в департаменте образования. Региональные власти работают над тем, чтобы повысить скоростью Интернета в школах и закупить, как минимум, на каждое заведение по 30 ноутбуков.
Во Владимире обучение по программе «Среда электронного дистанционного образования» (СЭДО) прошел 171 педагог, в процессе — 244.
Как сообщают в управлении образования города Владимира, в сентябре дополнительно прошли курс СЭДО 16 заместителей директоров. Обучение проводится бесплатно на базе института развития образования. Региональные власти подчеркивают, что ответственность за подготовку к дистанционному обучению несут образовательные учреждения. Они должны быть готовы к неожиданностям. Некоторые особо продвинутые учебные заведения начали тестировать онлайн-форматы уже с сентября.
Одна из гимназий города субботние занятия для старших классов решила проводить в форме дистанционного обучения. Как было пояснено на общешкольном родительском собрании, обкатывать эту форму всё равно надо, поскольку она становится основной наряду с письменным и устным обучением. Да и просто это необходимо на всякий случай: мало ли, что ещё может случиться. Однако первая попытка донести знания до учащихся через региональную образовательную платформу СЭДО ВО закончилась не слишком успешно.
— Перед первым уроком, а это была как раз информатика, детям выслали на «электронку» логин и пароль для регистрации на ресурсе. Это удалось сделать без проблем, но работать на платформе оказалось невозможно, — рассказал «Призыву» родитель одного из учеников. — Ладно ещё, навигация трудная, а сам сайт постоянно зависал, там оказалась масса непонятных опций, а инструкций, как с ними работать, никто не получил. Урок должен был проходить в одной из групп платформы, но в какой – этого тоже не сказали.
Уже настало время урока, а ничего не происходило. Ученикам сказали, что они должны получить вызов-сообщение в нужную группу. Прождали 20 минут — ничего, рассказывает родитель ученика. Дальше продолжили уже на другом общедоступном ресурсе. И следующие занятия учителя провели посредством тех программ, которые освоили еще во время первой волны пандемии: скайп, зум, вайбер и даже «ВКонтакте».
Проблема еще в том, что учителям элементарно некогда разбираться с техническими сбоями в работе ресурсов. Это даже не их работа. Педагогам нужно нагонять материал, освоить в срок учебную программу. Потому что их зарплата напрямую зависит от выполненных показателей. Даже несмотря на пройденное обучение, как только возникнут трудности на электронной платформе, все тут же вернутся в мессенджеры и соцсети и будут работать кто как может. Главное — довести информацию, а уж как ее усвоил ученик, дело не первой важности. Проблема с пониманием учебного материала снова будет переложена на плечи ученика и его родителей.
Ранее «Призыв» публиковал полезный материал о том, как найти хорошего репетитора в условиях пандемии. Все родители понимают, что в случае перехода на дистанционку этот вопрос станет предельно актуальным.
Обсуждение 1
Ребенок ждет дистанционку, я же вспоминаю со страхом!