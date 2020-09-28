Случай коронавируса подтвержден во владимирской школе

Во Владимире стало известно о первом случае коронавируса среди школьников. COVID-19 выявили в общеобразовательном учреждении № 36. Это самая большая школа областного центра. Информацию об инфицировании подтвердили «Призыву» в пресс-службе городской администрации.

— По школе № 36 я подтверждаю, что есть заболевший коронавирусом, — прокомментировал «Призыву» замначальника управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Игорь Ефремов.

Заболел один из учеников школы № 36.

По информации «Призыва» сейчас ребенок находится под наблюдением медиков и чувствует себя нормально. На прошлой неделе недомогание почувствовали сразу несколько ребят из этого класса. Три человека ушли на больничный. Детям диагностировали ОРВИ. Остальные продолжают обучение. За состоянием здоровья школьников усилен контроль.

— Дети продолжают обучение. Там нет никаких превышений. В том числе и по ОРВИ. Все стабильно, ситуацию мы контролируем. Два раза в день мы измеряем температуру детям в этом классе. Учителям, которые работают с ребятами, тоже измеряем температуру. Установлено наблюдение, — рассказала «Призыву» директор школы № 36 Елена Кувшинова. — Усилили дезинфекцию в классе, где учатся эти дети. Не только после первой и второй смены, но и между уроками проводим обработку.

Специалисты говорят, что такая ситуация прогнозировалась. Дети вернулись за парты, и избежать заражения COVID-19 почти невозможно. При этом до начала учебного года говорилось, что для перевода детей на дистанционное обучение достаточно одного заболевшего. Об этом в преддверии сентября рассказывала и глава департамента образования администрации Владимирской области на своей пресс-конференции.

— Мы сейчас берем вариант, когда вдруг на следующий день после учебного процесса мы узнаем, что, оказывается, в семье условного Петрова болеют родители или заболел он сам. Ребенок изолируется, а класс должен быть закрыт на две недели на карантин, — отмечала Ольга Беляева. — Происходит переход на дистанционную форму обучения.

Сейчас вводные немного изменились. Детей будут переводить на дистанционку, если в классе заболеет, как минимум, два человека. При этом за школьниками будет установлено медицинское наблюдение. Детей проверят на коронавирус.

— Когда заболевает ребенок в одном из классов или у ребенка был контакт с инфицированным, мы своевременно сообщаем о выявленном случае в Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии. Ставим в известность управление образования. Нам Роспотребнадзор присылает предписание. Мы действуем строго согласно предписанию, — говорит директор школы № 36. — А там написано: в течение двух недель усилить контроль за классом, где выявляется коронавирус. И если заболеваемость, не обязательно COVID-19, даже простудные заболевания, превышает 20%, то класс уходит на дистанционное обучение. Если выявлен повторный случай коронавируса, то тоже класс уходит на дистанционное обучение.

На данный момент, по словам директора школы, случай коронавируса в учебном учреждении единичный. Ни среди учеников, ни среди преподавателей COVID-19 больше ни у кого не диагностирован. При этом в области стремительно растет число заболевших. Сегодня этот показатель преодолел очередной психологический рубеж. Положительные тесты получили 40 жителей региона.

На этом фоне Роспотребнадзор усиливает контроль за соблюдением масочного режима. Покупателей без средств индивидуальной защиты надзорное ведомство требует не обслуживать. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.