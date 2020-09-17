Следком проверит дом с лишними этажами в Коммунаре

Домом с лишними этажами в Коммунаре заинтересовался Следком. По факту нарушения прав дольщиков, которые не могут получить свои квартиры, началась доследственная проверка. Следователям предстоит оценить действия застройщика ООО «Система». Запланирован личный прием инициативной группы обманутых дольщиков.

—В рамках доследственной проверки будут опрошены участники долевого строительства, истребована строительная и иная необходимая документация, дана юридическая оценка действиям застройщика, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. — По результатам проверки в кратчайшие сроки будет принято процессуальное решение.

Квартир в проблемном доме ждут 100 обманутых дольщиков.

Здание не могут ввести в эксплуатацию, так как превышена допустимая высотность. Застройщик возвел два лишних этажа якобы по устным договоренностям с прежними властями. Компания надеялась на изменение границ охранной зоны исторического центра Владимира. Дом включен в реестр проблемных объектов Минстроя. Дольщики не раз выходили на одиночные пикеты и встречались с представителями «Белого дома» и губернатором, но проблема до сих пор не решена.

Ранее «Призыв» сообщал, что обманутые дольщики не могут получить ключи от квартир в Веризино. Там порядка 600 человек не могут въехать в новостройки.