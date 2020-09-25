Скончался расписавшийся на стенах Рейхстага ветеран войны

Николаю Ушакову было 95 лет
Ветеран Великой Отечественной войны, расписавшийся на стенах поверженного Рейхстага, скончался во Владимире. Николаю Андреевичу Ушакову было 95 лет. Юбилей полковник в отставке отметил летом этого года. Праздничный концерт был организован под окнами ветерана, который принял участие в легендарном параде Победы 24 июня 1945 года.
Николаю Ушакову было 95 лет
Николай Ушаков родился 17 июня 1925 года в Кировоградской области. В сентябре 1943 года 18-летним юношей он был призван в Советскую Армию. Боевое крещение состоялось при освобождении Белоруссии. Затем в составе танкового экипажа Николай Андреевич освобождал Польшу. Ветеран дошел до Германии, участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина. За мужество и героизм Николай Ушаков был награжден многими боевыми орденами и медалями.

После окончания войны Николай Андреевич еще 32 года служил в Вооруженных Силах, а уволившись в запас, более 18 лет работал в ВЗПО «Техника». Был активистом ветеранской организации танкового полка и городского Совета ветеранов.

Полина Тарбеева

Фото: pikabu.ru


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