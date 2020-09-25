Скончался расписавшийся на стенах Рейхстага ветеран войны

Ветеран Великой Отечественной войны, расписавшийся на стенах поверженного Рейхстага, скончался во Владимире. Николаю Андреевичу Ушакову было 95 лет. Юбилей полковник в отставке отметил летом этого года. Праздничный концерт был организован под окнами ветерана, который принял участие в легендарном параде Победы 24 июня 1945 года.

Николаю Ушакову было 95 лет

Николай Ушаков родился 17 июня 1925 года в Кировоградской области. В сентябре 1943 года 18-летним юношей он был призван в Советскую Армию. Боевое крещение состоялось при освобождении Белоруссии. Затем в составе танкового экипажа Николай Андреевич освобождал Польшу. Ветеран дошел до Германии, участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина. За мужество и героизм Николай Ушаков был награжден многими боевыми орденами и медалями.