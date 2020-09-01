Синоптики пообещали сразу два бабьих лета

Первый осенний месяц во Владимирской области обещает быть теплым. Температура в сентябре в Центральной России будет превышать климатическую норму на два-три градуса. Синоптики ожидают, как минимум, две волны бабьего лета — молодого и обычного.

— Начало сентября стартует с молодого бабьего лета. Да, оно будет несколько скомканным, не харизматичным, но, тем не менее, это все равно период более-менее солнечной, сухой погоды. Да, с прохладными ночами, а днем будет от +16 до +21 градуса тепла. Но этот период будет недолгим. Настоящее бабье лето ждет жителей Центральной России ближе к середине сентября, там будет период довольно продолжительный – как минимум, пять — семь суток. Будет много солнца, тихая такая, очень классная погода, – сказал в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сентябрь ожидается умеренно теплым и относительно сухим.

Дефицит осадков может достигать 20% от месячной нормы. К климатической норме температура начнет возвращаться к концу месяца. «И дальше пойдет осень по всем фронтам», – отметил синоптик.

Пока же есть время насладиться погожими деньками и мероприятиями на свежем воздухе. Ранее «Призыв» сообщал, что 5 сентября в поселке Муромцево Судогодского района состоится ультрамарафон Fountastic Rockstle Ultra Trail. Старт будет дан в экзотическом месте, от стен усадьбы Храповицкого.