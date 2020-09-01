Школы и детские сады эвакуировали из-за звонков с угрозами

День знаний во Владимире не обошелся без происшествий. Учащиеся школы № 31, расположенной на улице Завадского, были экстренно эвакуированы. Причем первая смена благополучно отучилась, а учащиеся второй уже не успели встретиться с одноклассниками и учителями.

— Долгожданное 1 сентября вышло, как в анекдоте. Когда нарядился и после карантина прибежала в школу, а она… заминирована. Расстроены все: старший (9-й класс) из-за того, что успел отучиться в первую смену. Младшая (2-й класс), что даже рисунок и букет учителю не успела вручить. И теперь последний погибнет в шкафчике, так как все произошло очень быстро. Даже вещи не разрешили забрать. Эвакуировали моментально всех. Фото на память сделать успели, — рассказала «Призыву» мама учащихся школы № 31.

По предварительной информации, в учебное учреждение поступил звонок, что в школе якобы заложена бомба. Сейчас детей на территории нет. На месте работают правоохранители, ожидается кинолог.

В школе № 31 обучаются 935 человек, сообщает сайт образовательного учреждения.

Как сообщил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович, анонимные звонки с сообщениями о якобы заложенных устройствах коснулись сегодня сразу 10 школ и 10 детских садов областного центра. Дети были оперативно сняты с занятий, здания обследованы, в некоторых работы еще ведутся.

Волна эвакуаций прошла и в учебных заведениях России. СМИ сообщают, что они коснулись школ Кирова, Пермского края, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирскую ТЭЦ-2 оцепили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.