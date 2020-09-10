Школьный класс отправили на дистанционное обучение из-за болезни учителя

Руководство школы ждет результатов анализов

На дистанционное обучение перешел один из классов в школе № 2 города Суздаля. Как пояснил «Призыву» директор учебного заведения, заболел учитель начальной школы. Заменить педагога пока некому. Поэтому детей отправили на «удаленку». Речи о том, что у сотрудника учебного учреждения коронавирус, пока не идет. Результаты исследования не готовы.

— Учитель заболел, что у него — пока неизвестно. Результатов анализов пока нет. Класс перевели на дистанционного обучение в силу того, что педагога некому было заменить, — пояснили «Призыву» в школе. — Никакой паники среди родителей данное решение не вызвало. У нас все спокойно, мы работаем в обычном режиме. Была проведена хорошая профилактическая работа.

На входе школу детям измеряют температуру. Фото: vestirama.ru

Специалисты говорят, что подобные ситуации прогнозировались. С началом учебного года всегда происходит вспышка заболеваемости. В этом году к традиционным гриппу и ОРВИ может присоединиться COVID-19. На данный момент, по информации первого вице-губернатора Сергея Шевченко, в регионе не зафиксировано случаев заражения коронавирусом среди школьников и воспитанников детских садов. Но исключать подобное нельзя.

Ранее только во Владимире уже пришлось закрывать на карантин сразу несколько групп в дошкольных учреждениях. Детей отправили по домам и проверили на коронавирус. Под медицинский контроль взяли около 50 малышей. Опасная инфекция ни у кого не была обнаружена.

На карантин будут закрывать и классы, в которых возникнет опасность заражения COVID-19.

Учеников распустят по домам, а за их самочувствием установят контроль. При этом образовательный процесс не остановится. Дети перейдут на дистанционное обучение. Схема будет реализована и в случае болезни школьника, и если ковид выявят у членов его семьи.

Если заболеет педагог, ему, в идеале, должны найти замену. Распускать детей на дистанционку в этом случае не рекомендовано. Но, как показывает практика, получается это не всегда.

Случаев заражения коронавирусом в школах пока нет. Фото «Призыва»

Выявлять больных учеников и учителей должны на входе в учебное заведение. Всем пришедшим в школу и детский сад в обязательном порядке измеряют температуру. Делают это бесконтактно. Несмотря на это, термометрия нравится далеко не всем. Во Владимире уже нашлись противники утреннего фильтра. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Форпост Северо-Запад»


 

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