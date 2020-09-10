Школьный класс отправили на дистанционное обучение из-за болезни учителя

На дистанционное обучение перешел один из классов в школе № 2 города Суздаля. Как пояснил «Призыву» директор учебного заведения, заболел учитель начальной школы. Заменить педагога пока некому. Поэтому детей отправили на «удаленку». Речи о том, что у сотрудника учебного учреждения коронавирус, пока не идет. Результаты исследования не готовы.

— Учитель заболел, что у него — пока неизвестно. Результатов анализов пока нет. Класс перевели на дистанционного обучение в силу того, что педагога некому было заменить, — пояснили «Призыву» в школе. — Никакой паники среди родителей данное решение не вызвало. У нас все спокойно, мы работаем в обычном режиме. Была проведена хорошая профилактическая работа.

Специалисты говорят, что подобные ситуации прогнозировались. С началом учебного года всегда происходит вспышка заболеваемости. В этом году к традиционным гриппу и ОРВИ может присоединиться COVID-19. На данный момент, по информации первого вице-губернатора Сергея Шевченко, в регионе не зафиксировано случаев заражения коронавирусом среди школьников и воспитанников детских садов. Но исключать подобное нельзя.

Ранее только во Владимире уже пришлось закрывать на карантин сразу несколько групп в дошкольных учреждениях. Детей отправили по домам и проверили на коронавирус. Под медицинский контроль взяли около 50 малышей. Опасная инфекция ни у кого не была обнаружена.

На карантин будут закрывать и классы, в которых возникнет опасность заражения COVID-19.

Учеников распустят по домам, а за их самочувствием установят контроль. При этом образовательный процесс не остановится. Дети перейдут на дистанционное обучение. Схема будет реализована и в случае болезни школьника, и если ковид выявят у членов его семьи.

Если заболеет педагог, ему, в идеале, должны найти замену. Распускать детей на дистанционку в этом случае не рекомендовано. Но, как показывает практика, получается это не всегда.

Выявлять больных учеников и учителей должны на входе в учебное заведение. Всем пришедшим в школу и детский сад в обязательном порядке измеряют температуру. Делают это бесконтактно. Несмотря на это, термометрия нравится далеко не всем. Во Владимире уже нашлись противники утреннего фильтра. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.