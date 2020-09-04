Школьные автобусы планируют выпускать на «Волгабасе»

Завод «Волгабас», работающий в Собинском районе Владимирской области, планирует производить школьные автобусы. В этом ему намеревается помочь администрация региона. В «Белом доме» заверили, чтобы предприятие выплатило все долги по зарплате перед работниками. Но риски появления новых остались. Сегодня завод выполняет два оставшихся заказа: от Питера на поставку семи автобусов и из Франции — на 41 автобус. Причем, французская компания делает свой интерьер в салонах, а наш завод поставляет кузов и шасси.

— В натяг этих контрактов хватает, чтобы стабилизировать ситуацию на «Волгабасе», чтобы закупали комплектующие и обеспечивали фонд оплаты труда. Чтобы закрепиться, прорабатываем возможности участие в федеральной программе по школьным автобусам. Сейчас пока завод не проходит по критериям, готовим предложение с поправками в федеральное законодательство, — заявил директор департамента экономического развития Александр Ярошевский.

В 2020 году из-за пандемии объем экспорта упал на 5,3%.

«Волгабас» пока не проходит по нескольким критериям, которые необходимо выполнять, чтобы получить федеральный заказ на выпуск школьных автобусов. Как минимум, вместимость выпускаемой техники на заводе не соответствует стандартам транспорта для учебных заведений. Как пояснил Александр Ярошевский, туристические автобусы для проведения школьных экскурсий «Волгабас» готов предоставить хоть сейчас. Но федеральная программа требует особенных характеристик. Региональные власти будут стараться добиться неких авансов для завода для удержания его на плаву.



Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе резко выросло число безработных. Департамент по труду и занятости запустил меры поддержки для людей, оставшихся без доходов.