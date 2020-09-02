Школьница отбилась от вооруженного грабителя

14-летняя школьница из Владимира смогла отбиться от вооруженного грабителя. Неизвестный мужчина напал на нее на одной из улиц областного центра днем 28 августа. Угрожая убийством и размахивая для устрашения, предположительно, пистолетом, злоумышленник пытался отобрать у девочки рюкзак. Но школьница оказалась не из робких.

В рюкзаке у девочки были личные вещи, ключи от квартиры и деньги.

Испугавшись активного сопротивления, нападавший сел в машину и скрылся с места происшествия. Оперативные службы регионального УМВД задержали его на территории Нижегородской области. Им оказался 22-летний житель Нижнего Новгорода. В отношении него возбуждено уголовное дело, вину в содеянном мужчина не признал, сообщает СУ СКР по Владимирской области. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире идет судебный процесс в отношении водителя, сбившего 9-летнего мальчика на улице Нижняя Дуброва. Мужчине грозит реальный срок.