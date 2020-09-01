Школьников не заставят делать прививки от коронавируса

Учащихся школ Владимирской области не будут заставлять делать прививку от коронавируса. Без согласия родителей вакцинация от COVID-19 не возможна. Об этом рассказал губернатор во время прямого эфира, посвященного началу учебного года. Владимир Сипягин отметил, что обязательств по вакцинации детей от опасного вируса нет.

— Мы с вами прекрасно понимаем, что обязательств по вакцинации детей нет. Тем более от COVID-19. Никто никогда не сможет нас заставить прививать детей от коронавируса без согласия родителей. И это каждый должен понимать, поэтому, если будут проблемы в этой сфере, сообщайте мне в социальные сети, информируйте управление образования, — отметил губернатор. — Кроме того, я поручил организовать «горячую линию», на которую вы всегда можете дозвониться. Этот номер можно узнать у сотрудников образовательных учреждений. И о любой проблеме сообщайте. Мы будем принимать решение.

При этом пока не идет речь, что от коронавируса будут прививать детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании. Для того чтобы вакцинировать маленьких жителей страны, нужны дополнительные исследования. Сначала надо получить полную картину влияния прививки на детский организм, отметил чиновник.

— От коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Сезонная вакцинация от гриппа рекомендована всем детям, начиная с шести месяцев. Планируется прививать детей только от сезонного гриппа, — приводит слова Михаила Мурашко «Российская газета».

В этом году детей не будут прививать от коронавируса.

Что касается педагогов, то для них вакцинация будет носить рекомендательный характер. Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса. При этом учителям рекомендовано сделать прививку от гриппа.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор объявил об официальном старте прививочной кампании от гриппа. В этом сезоне вакцины будут содержать три новых штамма. Грипп быстро мутирует, поэтому каждый сезон прививка обновляется согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.