Школьникам предлагают бесплатные экскурсии по Владимирской области

Классные руководители в школах Владимирской области с первого же дня учебы начнут записывать детей на экскурсии. Предлагается особая программа «Дороги Победы», разработанная специалистами Минкульта. В условиях пандемии детям как можно меньше нужно находиться в помещениях, поэтому региональные власти советуют педагогам проводить физкультуру на улице, технологию, классные часы и ИЗО на выезде, а музыку и религиоведение в дистанционном формате.

Автобусные экскурсии — это еще один формат образования и учебной деятельности вне стен школы. В сентябре ученикам предлагают пока только один тур — по Боголюбово и Владимиру. Четырехчасовое путешествие включает в себя обзорную экскурсию с посещением основных памятников архитектуры. Внутрь музеев заходить никто не будет, питание не предусмотрено.

Бюджетных средств хватит на экскурсии для 3 тысяч школьников.

В этом году школьные экскурсии предлагаются бесплатно, без всякой доплаты родителей, как было прежде. Ранее школы через Дворец детско-юношеского творчества бронировали турпакеты по области и соседним регионам с учетом 20%-ой доли софинансирования родителями.

С нового учебного года школьными экскурсиями занимается туристическая компания «Под крылом». Она стала официальным региональным представителем Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы».

Чуть позже туркомпания запустит еще два однодневных тура для школьников: «Суздальское княжество» Суздаль — Кидекша и «Усадьба Храповицкого» «Владимир-Муромцево.



Бронирование на сайте дорогипобеды33.рф открыто пока на экскурсии по Боголюбово и Владимиру. Свободны даты на середину сентября. Родители также могут поспособствовать организации поездки, устроив опрос в чатах и собрав нужное количество человек.

Ранее «Призыв» сообщал об особенностях обучения в условиях пандемии. Есть определенные новации, которые затронут школьную жизнь как педагогов, так и учеников.