Школам помогли создать комфортные условия для обучения

Школы Владимира начинают учебный год обновлёнными: прошли ремонты, заменена часть мебели и оборудования, установлены новые окна. Традиционно поддержку в этом деле оказывает общественная организация «Милосердие и порядок». Ее председателем является депутат Госдумы Григорий Викторович Аникеев. Подшефные учебные учреждения организации — гимназия № 3, школы № 11, 15 и 25 – в летний период выполнили необходимые ремонтные работы, создали комфортные условия для обучения и развития.

Ежегодно общественная организация «Милосердие и порядок» оказывает поддержку образовательным учреждениям региона.

В гимназии № 3 в двух учебных классах полностью заменены полы. Они не ремонтировались с момента основания гимназии. После демонтажа учебных станков стало понятно, что использовать помещение в прежнем виде нельзя. После проведенных ремонтных работ ученикам в классах будет комфортно и безопасно.

— Благодаря поддержке депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева мы провели капитальный ремонт пола, и с 1 сентября используем помещение под учебные классы, — рассказала директор гимназии № 3 Татьяна Ковалькова.

В школах № 15 и 25 деревянные окна заменили на пластиковые. Новые окна установили и в школе № 11: в прошлом году замену там провели в спортзале, в этом году — в столовой.

Елена Захарова, директор школы № 11 города Владимира:

Много лет Григорий Викторович Аникеев поддерживает образовательные учреждения региона и в том числе нашу школу №11.

Мы очень признательны за эту поддержку. И спортивный зал, и актовый зал изменились.

И в этом году мы очень рады, что наши дети придут в совершенно обновленную школьную столовую.

Нынешний год — особенный. Школам приходится создавать все условия для того, чтобы внешние факторы не помешали ребятам нормально учиться, получать знания, раскрывать свои способности. Помощь шефов всегда ценна, а в сегодняшней ситуации — вдвойне.

— Необходимо, чтобы дети получали знания и развивали свои способности в безопасных, комфортных и современных условиях. Именно поэтому поддержка образовательных учреждений является важным направлением работы общественной организации «Милосердие и порядок», — уверен депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович Аникеев.