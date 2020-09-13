Школа с тепличными условиями. Как выходить в реальную жизнь?

Даже в нашем небольшом городе есть альтернатива государственному образованию. Это и Вальдрфская школа, и новая частная школа. А кто-то вообще выбирает семейное обучение и не водит ребенка в детский коллектив. Подробнее о вариантах «Призыв» писал здесь. Но при выборе учебного заведения с особыми условиями многих родителей беспокоит вопрос: а что будет, если из этой распрекрасной школы придется переводиться в обычную? Как он адаптируется в классе, где 30 человек? Научится ли противостоять суровой реальности?

Психолог Наталия Фельдман рассказала, чему нужно научить ребенка, чтобы он успешно адаптировался в любом коллективе и почему при выборе школы важно учитывать личностные особенности сына или дочери. Ведь кому-то будет хорошо в большом классе с жесткой конкурентной средой, а кто-то лучше раскроет свои способности в небольшой группе с индивидуальным подходом.

Чаще всего мы хотим для детей самого лучшего. И это выражается во всем. В том числе в выборе детского сада, школы. У нас во Владимире есть несколько вариантов школ, которые отличаются от общеобразовательных. Например, Вальдорфская школа.

Некоторые родители потом переживают. А что же делать, когда школа, в которой особый подход к ребенку, особая программа, закончится. И он выйдет в реальную жизнь.

Комфортная среда — это хорошо

Когда я отдавала собственного ребенка в детский сад, начались небольшие проблемы с воспитателями. Психолог детского сада мне сказала: «А что вы хотите? Это реальная жизнь. И пусть ребенок уже сейчас готовится к ней».

Да. Существует такая точка зрения, но она не всегда работает. С другой стороны, людей, которые обидят вашего ребенка, в жизни будет предостаточно. И если у вас есть возможность создать для него комфортную среду, почему бы этим не заняться?

И если мы говорим о детских садах с небольшими группами, о школах, в которых особенный подход, который учитывает особенности ребенка, подчеркивает его индивидуальность, мне кажется, это хорошо.

Переход — всегда стресс

Но что же делать, если после школы с какими-то особенностями ребенок вынужден пойти в обычную? Или после школы он поступает в университет и сталкивается с нашей стандартной классической системой образования?

Во-первых, даже перевод из одной школы в другую – это всегда стресс, потому что ребенок вырывается из обычного коллектива и попадает в новый. То же самое происходит, когда наши дети заканчивают школу и из статуса школьника/выпускника переходят в ранг студентов.

Любой переходный период – это стресс. И это нормально. Но к этому стрессу детей можно подготовить.

Главное, что нужно развивать, в какой бы школе ни учился ваш ребенок, — это коммуникативные способности. То есть умение общаться, взаимодействовать, умение вести себя адекватно в конфликтных ситуациях. Не реагировать агрессивно, но и не избегать.

Развивать когнитивные способности. Это значит, что ваш ребенок должен уметь работать с информацией: выделять главное, анализировать, понимать, насколько она достоверна, уметь выстраивать логические связи между предметами, событиями, явлениями.

Это можно делать и вне школы, просто разговаривая с ним и занимаясь совместной деятельностью, обсуждая. И когда вы ребенка переводите из одного учебного заведения в другое по объективным причинам, нужно его поддержать. Объяснить, что вы понимаете, что ему сложно, это нормально.

Школа под ребенка, а не наоборот

Что касается школы, в которой ребенку хорошо, то, мне кажется, это главный критерий в выборе учебного заведения. Кому-то будет хорошо в обычной школе, где 30 детей, шумно и можно затеряться, чтобы на тебя не обращали внимания. Или, наоборот, завоевать лидерство и быть звездой.

А кому-то больше понравится небольшой класс, в котором 8-10 человек, где учитель работает индивидуально с каждым ребенком. Ориентируйтесь на характер и особенности вашего ребенка. Все дети разные. Создавать ребенку условия, где ему хорошо, это неплохой выбор.

Подведем итоги: