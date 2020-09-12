Сгоревший Дом культуры в Гусь-Хрустальном снесут

Дальнейшую судьбу сгоревшего Дома культуры в Гусь-Хрустальном прояснил первый вице-губернатор по социальным вопросам. Сергей Шевченко сообщил, что здание восстановить нельзя. К такому выводу пришли эксперты. Все деревянные перекрытия сгорели. Кирпичная кладка сильно пострадала. Дом культуры, который уже не использовался по назначению, пойдет под снос. Чиновник пообещал, что на этом месте точно не построят новый торговый центр. Как только в бюджете найдется необходимое финансирование, здесь появится новое учреждение культуры.

Тем временем расследование ЧП еще идет. Дознаватели выдвигают две версии, сообщил Шевченко: поджог и неисправность электропроводки.

Экспертиза показала, что восстановить здание ДК не получится.

Все еще ведется и расследование пожара во Владимирском театре драмы. Параллельно решается вопрос с ремонтом. Рабочая группа, созданная сразу после пожара, разработала дорожную карту восстановительных работ. Предполагается, что они пройдут в период с 2021-го по 2022 год. Одна из главных задач – вернуть функционал сцены, а также удобный зрительный зал. По словам Шевченко, на это потребуется не менее 400 миллионов рублей. Хотя до этого директор департамента строительства и архитектуры Владимирской области Михаил Романычев называл большую сумму – 600 миллионов рублей.

В театре уже проведены работы по расчистке помещений, демонтажу пострадавшего оборудования и мебели. По оценке экспертов, основные несущие конструкции театра не пострадали. Замене подлежит лишь вертикальное остекление фасадов.

— Здание театра является объектом культурного наследия, в связи с этим необходима разработка научно-проектной документации по сохранению театра и проведению дальнейших экспертиз для возможного включения театра в федеральные программы по согласованию с Министерством культуры, — подчеркнул Сергей Шевченко.

Чиновник также отметил, что к ответственности за пожар до сих пор никого не привлекли, кадровых решений принято не было. «Пока говорить об этом преждевременно. Будут результаты, мы их озвучим», — подчеркнул Шевченко.

Оба пожара произошли этим летом. 29 июня горел театр драмы во Владимире. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Сильно пострадали сцена и зрительный зал. 30 июня вечером в Гусь-Хрустальном на 2400 квадратах полыхал Дом культуры. Здание было построено в 1930 году, а в 2019-м в нем отремонтировали кровлю по госпрограмме «Развитие культуры».

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия намерена превратить кинотеатр «Художественный» в досуговый центр. Стоимость нового проекта по реставрации обойдется в 1,3 миллиона рублей.