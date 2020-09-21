Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью Единой биометрической системы

Компании «Ростелеком» и «КриптоПро» подготовили типовое решение для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе. Теперь выдача квалифицированного сертификата электронной подписи может производиться без личного присутствия гражданина. Для идентификации заявителя будут использоваться сведения из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы. Применение информационных технологий для предоставления сведений осуществляется в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона №63-ФЗ от 6 апреля 2011 года «Об электронной подписи» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от №476-ФЗ от 27 декабря 2019 года.

Для защиты биометрических данных граждан удостоверяющие центры могут использовать типовое решение «Ростелекома» по безопасности1 или подключиться к облачному решению компании по информационной безопасности. В обоих случаях применяются программно-аппаратные криптографические модули «КриптоПро HSM» версии 2.0 и «КриптоПро NGate».

«Набор решений “Ростелекома”, разработчика и оператора Единой биометрической системы, позволит удостоверяющим центрам проводить удаленную идентификацию заявителей в соответствии с требованиями регуляторов. Как типовое, так и облачное решения компании полностью готовы к встраиванию в инфраструктуру удостоверяющих центров, что даст им возможность взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

«Для того чтобы дистанционно идентифицировать получателей сертификатов с помощью Единой биометрической системы, требуется набор криптографических средств высоких классов защиты. Решения “Ростелекома”, использующие криптосредства “КриптоПро”, уже успешно применяются в банках для взаимодействия с Единой биометрической системы, а теперь, уверен, окажутся востребованы и для удостоверяющих центров», — сказал заместитель генерального директора «КриптоПро» Станислав Смышляев.

Для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе необходимо заключить договор с «Ростелекомом» и

подключить типовое или облачное решения компании. Эти решения позволят удостоверяющим центрам выполнить новые требования законодательства без существенных дополнительных вложений. Получить консультации специалистов «Ростелекома» по данному предложению можно по адресу электронной почты: sales@bio.rt.ru.

Напомним, Единая биометрическая система позволяет дистанционно обслуживать клиентов. Удаленная идентификация происходит с помощью биометрии и логина и пароля от портала госуслуг. Безопасность сбора данных обеспечивают банки, регистрирующие граждан, безопасность хранения данных — оператор системы — компания «Ростелеком». Компания «КриптоПро» обеспечивает криптографические средства защиты информации.