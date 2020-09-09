Сергей Шевченко рассказал о заболеваемости COVID-19 в школах и детских садах

Случаев заражения коронавирусом среди школьников и воспитанников детских садов во Владимирской области не зафиксировано. Пока. Однако дети сейчас находятся под пристальным наблюдением. Ведь именно они могут стать главными переносчиками COVID-19, заявил сегодня первый вице-губернатор Сергей Шевченко. Во всех образовательных учреждениях приняты меры, чтобы исключить попадание больного ребенка в коллектив. В рамках профилактики контакты детей ограничены. Тем временем у соседей в Ивановской области уже ввели карантин в двух учебных заведениях. Классы, где заболели ученики, отправлены на дистанционное обучение. У нас возможна аналогичная схема. Об этом ранее говорила и директор департамента образования Ольга Беляева.

Сергей Шевченко, первый вице-губернатор Владимирской области по социальной политике:

Пока случаев нет, но установка следующая: если в классе появляется ученик, который заболел ковидной инфекцией, тогда весь класс уходит на карантин. Это работа в режиме кластера.

Далее в школе формируется жесткое наблюдение за всеми остальными людьми, кто мог пересекаться с этим классом, учеником. И будут делаться определенные эпидемиологические выводы.

Ситуацию с коронавирусом в школах и детских садах постоянно мониторят.

По сообщению Роспотребнадзора, за первое полугодие 2020 года в стране зарегистрировано почти 48 тысяч случаев заражения детей COVID-19. Это 8,4% от общего числа заболевших. Треть маленьких пациентов болеют бессимптомно, говорят санитарные врачи. Остальные переносят коронавирус с незначительным повышением температуры тела, першением в горле, сухим кашлем, реже – с потерей обоняния и вкуса.

— По данным исследования, тяжелую форму болезни у детей регистрировали лишь в 0,2% всех случаев, что существенно ниже, чем у взрослых. Наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни встречалась у детей в возрасте до 1 года, — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Что касается детских садов, по словам Сергея Шевченко, сейчас их наполняемость не превышает 70%, а это совпадает с последними рекомендациями Роспотребнадзора о посещении дошкольных учреждений. Хотя вспышки коронавируса уже отмечались сразу в нескольких группах владимирских детских садов № 71 и 72. COVID-19 был выявлен у родителей малышей и у воспитателя. Группы были отправлены на карантин. Но тесты всех воспитанников оказались отрицательными.

Ранее «Призыв» сообщал, что 18 медиков во Владимирской области скончались от коронавируса. Впервые чиновники озвучили такую высокую цифру.