Сергей Шевченко рассказал о заболеваемости COVID-19 в школах и детских садах

Вспышек среди детей пока не зафиксировано

Случаев заражения коронавирусом среди школьников и воспитанников детских садов во Владимирской области не зафиксировано. Пока. Однако дети сейчас находятся под пристальным наблюдением. Ведь именно они могут стать главными переносчиками COVID-19, заявил сегодня первый вице-губернатор Сергей Шевченко. Во всех образовательных учреждениях приняты меры, чтобы исключить попадание больного ребенка в коллектив. В рамках профилактики контакты детей ограничены. Тем временем у соседей в Ивановской области уже ввели карантин в двух учебных заведениях. Классы, где заболели ученики, отправлены на дистанционное обучение. У нас возможна аналогичная схема. Об этом ранее говорила и директор департамента образования Ольга Беляева.

Сергей Шевченко, первый вице-губернатор Владимирской области по социальной политике:

  • Пока случаев нет, но установка следующая: если в классе появляется ученик, который заболел ковидной инфекцией, тогда весь класс уходит на карантин. Это работа в режиме кластера.
  • Далее в школе формируется жесткое наблюдение за всеми остальными людьми, кто мог пересекаться с этим классом, учеником. И будут делаться определенные эпидемиологические выводы.

 Ситуацию с коронавирусом в школах и детских садах постоянно мониторят.

По сообщению Роспотребнадзора, за первое полугодие 2020 года в стране зарегистрировано почти 48 тысяч случаев заражения детей COVID-19. Это 8,4% от общего числа заболевших. Треть маленьких пациентов болеют бессимптомно, говорят санитарные врачи. Остальные переносят коронавирус с незначительным повышением температуры тела, першением в горле, сухим кашлем, реже – с потерей обоняния и вкуса.

Дети в детском саду, детская площадка

По данным исследования, тяжелую форму болезни у детей регистрировали лишь в 0,2% всех случаев, что существенно ниже, чем у взрослых. Наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни встречалась у детей в возрасте до 1 года, — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Что касается детских садов, по словам Сергея Шевченко, сейчас их наполняемость не превышает 70%, а это совпадает с последними рекомендациями Роспотребнадзора о посещении дошкольных учреждений. Хотя вспышки коронавируса уже отмечались сразу в нескольких группах владимирских детских садов № 71 и 72. COVID-19 был выявлен у родителей малышей и у воспитателя. Группы были отправлены на карантин. Но тесты всех воспитанников оказались отрицательными.

Ранее «Призыв» сообщал, что 18 медиков во Владимирской области скончались от коронавируса. Впервые чиновники озвучили такую высокую цифру.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»


Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение