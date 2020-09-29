Семилетний мальчик не вернулся домой из школы

Во Владимирской области ведутся поиски 7-летнего мальчика. Савелий Роговцев, проживающий в Камешковском районе, пропал накануне, 28 сентября. Известно, что мальчик не вернулся из школы. К поискам подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 120 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в синюю куртку, синюю жилетку, белую рубашку, синий галстук, синие брюки, синие кроссовки. С собой у мальчика был черно-зелёный рюкзак и тёмно-синяя шапка. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Куда мог направиться мальчик — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-925-311-18-80. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Призыв» сообщал, что пропавшая в Петушинском районе 15-летняя девочка нашлась. Около неделе о подростке не было никакой информации.