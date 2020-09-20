Семье удалось получить сразу два вида выплат на трехлетнего ребенка

Семье из Владимирской области удалось получить сразу два вида выплат на своего трехлетнего ребенка во время пандемии. И всё благодаря настойчивости сотрудников Пенсионного фонда. Маме малыша недавно позвонили из ведомства и настоятельно рекомендовали подать заявление на получение денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Это мера господдержки, которая начислялась за три месяца — с апреля по июнь. Семья неожиданному звонку удивилась, ведь их сыну сейчас 3,5 года. И они уже получали на него президентские выплаты по 10 тысяч рублей для детей с 3 до 16 лет.

—В 10 числах сентября нам позвонили из Пенсионного фонда, сказали, что нам положена выплата. Там удивились, что мы до сих пор её не получили. Сказали срочно писать заявление. Нашему сыну уже 3,5 года. А эта выплата рассчитана на детей до 3-х лет. Но приказ видимо вышел, когда ребенку ещё не исполнилось трех (он рожден в апреле 2017 года). Поэтому мы на эти деньги даже не претендовали, а подали документы, как и многие другие родители на выплату от 3 до 16 лет, – рассказал «Призыву» отец мальчика.

Чтобы получить пособие 5000 рублей необходимо до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг либо на официальном сайте Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и свой банковский счет, на который поступит выплата.

— Выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста. Ежемесячная выплата не зависит от ваших доходов, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки, — поясняют специалисты Пенсионного фонда.

Дети, не достигшие трех лет до 30 июня 2020 года включительно, могут получить выплаты в 5 тысяч рублей.

Но семье трехлетнего мальчика оформить заявление на 5 тысяч рублей через госуслуги, как велел сотрудник ведомства, не удалось. Электронный сервис выдавал отказ – ребенку денег больше не положено, на него уже поступили пособия по 10 тысяч рублей. Родители разбираться не стали. Но через пару дней им вновь позвонили из Пенсионного фонда с вопросом, почему до сих пор нет заявления на 5000 рублей. Супруги объяснили ситуацию с госуслугами, и маму ребенка пригласили на личный прием. Женщина передала реквизиты счета, и деньги перевели буквально через два дня.

А ещё выплаты на первого ребенка до 3 лет перечисляет собес. Приказ действует с января 2018 года. С этого года ежемесячная сумма составляет 10780 рублей. Для того чтобы получить это пособие, родители должны предоставить в собес справку о доходах. Он не должен не превышать двукратную величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. Это около 23 тысяч рублей.

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