Семь сельских учителей получат по миллиону рублей

Семь сельских учителей получат подъемные в размере одного миллиона рублей. Педагоги стали победителями конкурсного отбора в рамках программы «Земский учитель». С ними заключили трудовые договоры, и с начала учебного года педагоги уже приступили к работе в школах Владимирской области. «Земскими учителями» стали два преподавателя математики, два учителя русского языка и литературы и учитель английского языка. Они преподают в школе №1 города Радужного, в кольчугинской школе №5, Ильинской школе Судогодского района, Садовой школе Суздальского района, а также в школе №1 Юрьева-Польского и Мелеховской школе им. И.П. Монахова, сообщает департамент образования Владимирской области.

Программа «Земский учитель» была запущена в начале этого года. Условием получения подъемных стало трудоустройство в школы сёл и малых городов с населением не более 50 тысяч человек. Также претендент на получение миллиона рублей должен быть не старше 55 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование.

Трудиться на селе педагогу предстоит не менее 5 лет.

Между тем программа «Земский учитель» проблему с дефицитом кадров не решила. Учителей в школах Владимирской области по-прежнему не хватает. Введенный из-за пандемии режим повышенной готовности и переход на дистанционное обучение губительно сказался на кадровом составе школ. Многие учителя покинули стены образовательных учреждений. Летом, когда директора стали готовиться к началу нового учебного года, выяснилось, что не хватает порядка 500 педагогов. В особом дефиците – учителя начальных классов.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Суздальской районной больнице с недавних пор трудится хирург Шейк Дженг из Гамбии.