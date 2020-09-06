Сельскохозяйственные ярмарки открываются на следующей неделе

С 18 сентября во Владимирской области откроются сельскохозяйственные ярмарки. Торговать свежими овощами, собранными с полей региона, будут под открытым небом, на свободных площадках у рынков и на парковках магазинов. Пока еще массовая уборка картофеля и овощей не началась. Благоприятная погода позволяет сельхозпроизводителям повременить с этим и дать сельхозкультурам ещё подрасти. В департаменте сельского хозяйства администрации области сообщили, что, несмотря на хорошее лето, своего картофеля для обеспечения покупателей региону не хватит. Поэтому дефицит будет компенсирован привозным.

— У нас уже есть предварительные договоренности с гипермаркетами. Во Владимире ярмарки выходного дня будут работать традиционно у «Глобуса» и «Ленты». Соседние регионы тоже поставят картофель, дефицита не будет, — пообещал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Средняя цена свежего картофеля – от 20 до 30 рублей. Зависит от сорта и региона-производителя.



Эксперты считают, что традиционного сезонного снижения цен на картофель не будет. В прошлом году на ярмарке стоимость падала до 10-12 рублей за килограмм, если покупали от мешка и больше. А вот надежды на экономный урожай от местных сельхозпроизводителей овощей имеются. В этом году ожидают отменный борщевой набор. Цены на него обещают снизить к середине осени.



Ранее «Призыв» сообщал, что комбинат «Тепличный» уже снизил цены на свежий урожай огурцов и томатов. Осенний урожай оказался втрое дешевле весеннего.