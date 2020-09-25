Сбербанк подписал соглашение о развитии цифровизации Нижегородской области

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Пётр Колтыпин подписал два соглашения с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по развитию цифровизации региона, а также о сотрудничестве в рамках реализации Программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Техноплатформа 2035» (НОЦ) и развитии Инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» на территории Нижегородской области (ИНТЦ).

Соглашение о развитии цифровизации позволит внедрять и развивать в Нижегородской области новые цифровые технологии в рамках национального проекта «Цифровая экономика», а также реализовывать программы и проекты, направленные на цифровую трансформацию различных отраслей. Соглашение о сотрудничестве в сферах реализации научных и исследовательских проектов в рамках направлений деятельности НОЦ и ИНТЦ откроет возможности для осуществления обмена опытом в части реализации научно-внедренческих проектов и цифровых технологий, и проведения мероприятий в рамках деятельности НОЦ и ИНТЦ.

Петр Колтыпин, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Правительство Нижегородской области активно развивает наш регион в части цифровизации. И Сбербанку важно поддерживать область на каждом этапе. Мы подключаемся в развитии медицины и здравоохранения, образования, IT – сферы. В регионе мы уже реализовали телемедицинские консультации в медицинских учреждениях. Врачи при необходимости могут консультировать пациентов по программе ОМС в режиме онлайн, что снижает риск распространения заболеваний, в том числе COVID 19. Врачи 4-й поликлиники и Приволжского Исследовательского Медицинского Университета пользуются нашим проектом Voice2med, он на 30% сокращает бумажную работу врача, достаточно лишь надиктовать результаты обследования, и система сама выдаст напечатанный анамнез. Для цифровизации в области образования мы разработали свою Школьную Цифровую платформу, к ней уже подключилось более 30 школ. Это наша собственная разработка, которая позволит под руководством учителя, наставника получать знания по персонализированной модели по всем предметам школьной программы. И примеров цифровизации сегодня очень много. Нижегородская область лидирует в использовании цифровых сервисов, и это, прежде всего, благодаря команде Правительства области. Мы, в свою очередь, готовы совместно работать, и помогать региону в его цифровом развитии».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

«Во время пандемии Сбербанк активно оказывал помощь регионам. Так и в Нижегородской области банк участвовал во многих социальных, волонтерских проектах, разработал платформу в области образования для онлайн-обучения, а также решения в сфере медицины с использованием больших данных и искусственного интеллекта по распознаванию COVID-19 по КТ. Мы благодарим Сбербанк за совместную работу, и этим соглашением даем старт нашему новому этапу в сотрудничестве».