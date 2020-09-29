Сбербанк открыл финансирование ГЧП проекта по строительству 50-метрового бассейна в Ижевске

Концессионный проект предусматривает достройку здания по улице Советской, работы по возведению которого были прекращены в конце 2015 года в связи с прекращением финансирования.

Для завершения строительства объект требовал серьезных вложений в размере 743,9 млн рублей, поэтому Правительство Удмуртии обратилось к механизму государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение было подписано с концессионером АО «КСК «Зенит» в сентябре 2019 года.

Заемные средства для реализации проекта в размере 668 млн рублей концессионеру предоставляет ПАО Сбербанк. Накануне Удмуртское отделение банка перечислило компании первый транш в сумме 12 млн рублей.

«С самого начала подготовки концессии Сбербанк оказывал помощь Корпорации развития Удмуртии и КСК Зенит в консультировании и структурировании сделки, — прокомментировал заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин. – Открытие финансирования – это следующий серьезный шаг вперед в развитии проекта. Уверен, что ритмичное поступление средств позволит нам своевременно выполнять работы и ввести объект уже в июле следующего года».

Новый бассейн станет многофункциональным дворцом по водным видам спорта. В помещении будет построено 2 чаши бассейна: 50-метровая на 10 дорожек и малая 12-метровая. Основной аудиторией станут воспитанники детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, а также обычные жители города. Пропускная способность бассейна составит 140 человек в смену, а в период соревнований на трибунах смогут разместиться до 600 человек. Для удобства посетителей рядом со зданием предполагается создать парковку на 100 мест. В соответствии с финансовой моделью ожидаемый срок окупаемости проекта составляет 7- 8 лет.

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин:

«Это очень особенный для нас проект, так как спорт и здоровый образ жизни – это значимая часть культуры Сбербанка – мы направляем серьезные усилия на развитие этой сферы в регионах нашего присутствия. Кроме того, это первая в стране ГЧП сделка по строительству спортивного объекта с финансовым участием Сбербанка. Сейчас, когда мы наработали с Правительством Удмуртской Республики этот ценный опыт, мы готовы и далее реализовывать аналогичные ГЧП-проекты».