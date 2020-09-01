Посёлок Вольгинский Петушинского района Владимирской области.

Самый умный посёлок области находится между Владимиром и Москвой

Жители Вольгинского делают жизненную ставку на образование

Вольгинский в Петушинском районе — почти академгородок: большая часть жителей там — люди с высшим образованием. Посмотрим на уникальный посёлок с программой «Место на жительство». Спорим, многим после этого там захочется пожить?! Или хотя бы увидеть это собственными глазами.

Посёлок Вольгинский: до Владимира 80 километров, до Москвы 110. На полпути к столице. То, что здесь живут люди образованные и интеллигентные, неудивительно: вокруг посёлка — полтора десятка ведущих фармакологических предприятий страны. Работать там престижно, перспективно, выгодно, а жить в посёлке — интересно.

— Наше население нельзя не любить. Люди у нас особенные. 70% населения – интеллигенция, — говорит глава МО посёлок Вольгинский Татьяна Вещунова. — С ними интересно разговаривать. Они многогранные, широких познаний, даже советы дают аккуратно. Можно сказать, живёт семья, и семья эта – посёлок Вольгинский.  

Посёлок Вольгинский Петушинского района Владимирской области. Фото "Призыва"

Центральная часть посёлка

Вольгинский в привычном для нас понимании посёлком назвать трудно. Это скорее ухоженный городок, пусть и с небольшим населением — 6 тысяч человек. Дома многоквартирные, вплотную подступают две деревни — Иваново и Еськино, но опять-таки типичными деревнями их назвать сложно: дома там небедные, земля дорогая (участок в 15 соток под миллион), Москва ж под боком. Сказать, что в Вольгинском развитая инфраструктура – значит, ничего не сказать. Коммуникации, садик, школа, поликлиника, магазины и прочий традиционный набор – это всё есть и всё это в шаговой доступности. А ещё музыкальная школа, стадион, культурно-досуговый центр и бассейн.

Школьники в бассейне занимаются бесплатно.

Ребята в Вольгинском плавать умеют!

Вольгинский — посёлок спортивный. Такого количества велосипедистов, пожалуй, не увидишь нигде. А физкультурой, кроме бассейна, занимаются и на открытых площадках, и в культурно-досуговом центре, при котором есть целый стадион. Туда приходят сотни человек. Там есть хоккейная площадка, футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, ещё одно мини-поле – для малышей. А недавно построили воркаут-площадку.

Воркаут-площадка. Посёлок Вольгинский Петушинского района. Фото "Призыва"

Воркаут-площадка, куда приходят заниматься и взрослые, и дети

— Хотелось бы серьёзно возобновить хоккей в посёлке. Раньше Вольгинский славился хоккеем, а в последние годы вперёд вышли города, где есть ледовые дворцы с искусственным покрытием, — делится планами Александр Ларин, зам. директора культурно-досугового центра по спорту. — У нас, да и не только у нас, ледового дворца нет, и хоккейные традиции постепенно забываются.

Александр Ларин – зам. директора МБУ ВКДЦ по спорту

Александр Ларин, зам. директора МБУ ВКДЦ по спорту

Будем надеяться, что свой ледовый дворец в Вольгинском когда-нибудь появится. Тогда в культурно-досуговом центре спортивных секций будет больше. Пока же их 16: футбол, бокс, борьба и другие. Занимаются и взрослые, и дети. Конечно, есть достижения. И даже свои чемпионы мира есть. Валерия Сысоева, например, чемпион мира по эстетической гимнастике и мастер спорта России.

Художественная гимнастика. Посёлок Вольгинский Петушинского района. Фото "Призыва"

Секция художественной гимнастики

— В прошлом году в Картахене в Испании проводилось первенство мира, где я вместе со своей командой завоевала первое место и стала чемпионкой мира в командном зачёте, — говорит спортсменка. — Для меня большая честь тренироваться у Ирины Николаевны Малыгиной. Она приехала из Нижегородской области, где тренировалась сама в училище олимпийского резерва. И я считаю, что она может многому научить детей и дать хорошую базу для дальнейших успехов.

Валерия Сысоева, мастер спорта, чемпион мира по эстетической гимнастике. Посёлок Вольгинский Владимирской области. Фото "Призыва"

Валерия Сысоева, мастер спорта, чемпион мира по эстетической гимнастике

Всего в культурно-досуговом центре 59 клубных формирований, одних только вокальных и хоровых полтора десятка, плюс 7 танцевальных и театральная студия. Так что концертов и выступлений много, причём к каждому коллективы обновляют репертуар, так что зрителям скучать не приходится. Многие клубные формирования открываются по просьбам самих местных жителей. К примеру, были запросы на изучение английского языка – пожалуйста, открыли клубы для детей и взрослых.

Практически все занятия в центре — бесплатные.

С работой в Вольгинском, наверное, легче, чем во многих районах области. Причём в Москву сейчас ездят единицы — спрос есть здесь, рядом с домом. Утром на площади посёлка — череда автобусов, развозящих сотрудников по фармпредприятиям, те находятся не в самом Вольгинском, а рядом, в лесной зоне. Часть жителей трудятся в Покрове и Петушках. За ними тоже приходит служебный транспорт, но, в принципе, и общественный тут бегает каждые полчаса. При этом в самом посёлке с радостью примут специалистов сферы ЖКХ – электриков, сантехников, других представителей рабочих профессий. Даже жильё на первое время дадут.

Посёлок научного центра Генериум. Посёлок Вольгинский Петушинского района Владимирской области

Но всё же — и это ещё одна особенность Вольгинского — здесь для большинства родителей и детей одна из важнейших ценностей — это качественное образование. Престижный вуз, хорошие знания, возможность вернуться и устроиться на работу, скажем, в научный центр «Генериум». Стимулы к тому очень даже зримы: все видят посёлок с элитным служебным жильём, все знают, что перспективы в компании огромные, а зарплаты… ну, и зарплаты соответствующие. То есть цели получения образования для жителей Вольгинского не абстрактны, а очень даже конкретны. Учись, работай, живи достойно.

Посёлок научного центра "Генериум". Петушинский район Владимирской области. Фото "Призыва"

Посёлок для сотрудников научного центра «Генериум»

Научный центр "Генериум". Посёлок Вольгинский Петушинского района. Фото "Призыва"

Научный центр «Генериум»

Стоимость квартир в Вольгинском сопоставима с Владимиром. Однушка – в районе полутора миллионов. Новое жильё строится, но есть проблемы: свободной земли в посёлке мало, к нему примыкают другие муниципальные образования, так что больше предложений относится к недвижимости поздней советской застройки. Кому может приглянуться переезд сюда? Наверное, тому, кто ценит удобство и безопасность, поскольку все блага цивилизации здесь под рукой, а сам посёлок — благополучный.

Застройка посёлка Вольгинский Петушинского района Владимирской области. Фото "Призыва"

Застройка посёлка Вольгинский

Кстати, кроме предприятий фармакологического кластера, в Вольгинском есть пищевые, химические, по производству стройматериалов, работает известный в области санаторий, и ещё такое уникальное семейное предприятие, каких всего пять на всю Россию, — «Вольгинский колоколец». Оно отливает колокола от больших храмовых до маленьких, сувенирных.

— В этом году самое значимое событие для нас – передача праздничной малой звонницы главному храму Вооружённых Сил. Это событие мы приурочили к 75-летию Победы. Это наш вклад, наша дань: мы хотим, чтобы вольгинские колокола звонили в память наших дедов и прадедов, отдавших свою жизнь за Родину, — сказал «Призыву» руководитель художественной мастерской Игорь Лукьянов.

Малая звонница, аналог которой подарен главному храму Вооружённых Сил. Посёлок Вольгинский. Фото "Призыва"

Малая звонница, аналог которой подарен главному храму Вооружённых Сил

Посёлку Вольгинский через два года исполнится полвека — он ещё молодой. И его история, начавшаяся в 1970 годы со строительства научных учреждений и производств, ещё будет пополняться новыми страницами — очень интересными и важными для всей Владимирской области.

Фото «Призыва»


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