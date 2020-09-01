Самый умный посёлок области находится между Владимиром и Москвой

Вольгинский в Петушинском районе — почти академгородок: большая часть жителей там — люди с высшим образованием. Посмотрим на уникальный посёлок с программой «Место на жительство». Спорим, многим после этого там захочется пожить?! Или хотя бы увидеть это собственными глазами.

Посёлок Вольгинский: до Владимира 80 километров, до Москвы 110. На полпути к столице. То, что здесь живут люди образованные и интеллигентные, неудивительно: вокруг посёлка — полтора десятка ведущих фармакологических предприятий страны. Работать там престижно, перспективно, выгодно, а жить в посёлке — интересно.

— Наше население нельзя не любить. Люди у нас особенные. 70% населения – интеллигенция, — говорит глава МО посёлок Вольгинский Татьяна Вещунова. — С ними интересно разговаривать. Они многогранные, широких познаний, даже советы дают аккуратно. Можно сказать, живёт семья, и семья эта – посёлок Вольгинский.

Вольгинский в привычном для нас понимании посёлком назвать трудно. Это скорее ухоженный городок, пусть и с небольшим населением — 6 тысяч человек. Дома многоквартирные, вплотную подступают две деревни — Иваново и Еськино, но опять-таки типичными деревнями их назвать сложно: дома там небедные, земля дорогая (участок в 15 соток под миллион), Москва ж под боком. Сказать, что в Вольгинском развитая инфраструктура – значит, ничего не сказать. Коммуникации, садик, школа, поликлиника, магазины и прочий традиционный набор – это всё есть и всё это в шаговой доступности. А ещё музыкальная школа, стадион, культурно-досуговый центр и бассейн.

Школьники в бассейне занимаются бесплатно.

Вольгинский — посёлок спортивный. Такого количества велосипедистов, пожалуй, не увидишь нигде. А физкультурой, кроме бассейна, занимаются и на открытых площадках, и в культурно-досуговом центре, при котором есть целый стадион. Туда приходят сотни человек. Там есть хоккейная площадка, футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, ещё одно мини-поле – для малышей. А недавно построили воркаут-площадку.

— Хотелось бы серьёзно возобновить хоккей в посёлке. Раньше Вольгинский славился хоккеем, а в последние годы вперёд вышли города, где есть ледовые дворцы с искусственным покрытием, — делится планами Александр Ларин, зам. директора культурно-досугового центра по спорту. — У нас, да и не только у нас, ледового дворца нет, и хоккейные традиции постепенно забываются.

Будем надеяться, что свой ледовый дворец в Вольгинском когда-нибудь появится. Тогда в культурно-досуговом центре спортивных секций будет больше. Пока же их 16: футбол, бокс, борьба и другие. Занимаются и взрослые, и дети. Конечно, есть достижения. И даже свои чемпионы мира есть. Валерия Сысоева, например, чемпион мира по эстетической гимнастике и мастер спорта России.

— В прошлом году в Картахене в Испании проводилось первенство мира, где я вместе со своей командой завоевала первое место и стала чемпионкой мира в командном зачёте, — говорит спортсменка. — Для меня большая честь тренироваться у Ирины Николаевны Малыгиной. Она приехала из Нижегородской области, где тренировалась сама в училище олимпийского резерва. И я считаю, что она может многому научить детей и дать хорошую базу для дальнейших успехов.

Всего в культурно-досуговом центре 59 клубных формирований, одних только вокальных и хоровых полтора десятка, плюс 7 танцевальных и театральная студия. Так что концертов и выступлений много, причём к каждому коллективы обновляют репертуар, так что зрителям скучать не приходится. Многие клубные формирования открываются по просьбам самих местных жителей. К примеру, были запросы на изучение английского языка – пожалуйста, открыли клубы для детей и взрослых.

Практически все занятия в центре — бесплатные.

С работой в Вольгинском, наверное, легче, чем во многих районах области. Причём в Москву сейчас ездят единицы — спрос есть здесь, рядом с домом. Утром на площади посёлка — череда автобусов, развозящих сотрудников по фармпредприятиям, те находятся не в самом Вольгинском, а рядом, в лесной зоне. Часть жителей трудятся в Покрове и Петушках. За ними тоже приходит служебный транспорт, но, в принципе, и общественный тут бегает каждые полчаса. При этом в самом посёлке с радостью примут специалистов сферы ЖКХ – электриков, сантехников, других представителей рабочих профессий. Даже жильё на первое время дадут.

Но всё же — и это ещё одна особенность Вольгинского — здесь для большинства родителей и детей одна из важнейших ценностей — это качественное образование. Престижный вуз, хорошие знания, возможность вернуться и устроиться на работу, скажем, в научный центр «Генериум». Стимулы к тому очень даже зримы: все видят посёлок с элитным служебным жильём, все знают, что перспективы в компании огромные, а зарплаты… ну, и зарплаты соответствующие. То есть цели получения образования для жителей Вольгинского не абстрактны, а очень даже конкретны. Учись, работай, живи достойно.

Стоимость квартир в Вольгинском сопоставима с Владимиром. Однушка – в районе полутора миллионов. Новое жильё строится, но есть проблемы: свободной земли в посёлке мало, к нему примыкают другие муниципальные образования, так что больше предложений относится к недвижимости поздней советской застройки. Кому может приглянуться переезд сюда? Наверное, тому, кто ценит удобство и безопасность, поскольку все блага цивилизации здесь под рукой, а сам посёлок — благополучный.

Кстати, кроме предприятий фармакологического кластера, в Вольгинском есть пищевые, химические, по производству стройматериалов, работает известный в области санаторий, и ещё такое уникальное семейное предприятие, каких всего пять на всю Россию, — «Вольгинский колоколец». Оно отливает колокола от больших храмовых до маленьких, сувенирных.

— В этом году самое значимое событие для нас – передача праздничной малой звонницы главному храму Вооружённых Сил. Это событие мы приурочили к 75-летию Победы. Это наш вклад, наша дань: мы хотим, чтобы вольгинские колокола звонили в память наших дедов и прадедов, отдавших свою жизнь за Родину, — сказал «Призыву» руководитель художественной мастерской Игорь Лукьянов.

Посёлку Вольгинский через два года исполнится полвека — он ещё молодой. И его история, начавшаяся в 1970 годы со строительства научных учреждений и производств, ещё будет пополняться новыми страницами — очень интересными и важными для всей Владимирской области.