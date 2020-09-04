Самый большой в России портрет Виктора Цоя появился во Владимире

Большой портрет Виктора Цоя появился на многоэтажке во Владимире. Музыканта изобразили на площади 9 на 12 метров. По словам организаторов стены памяти, это самое большое изображение лидера группы «Кино» в России. Фан-зону организовали на улице Лакина, 129г, рядом с трансформаторной будкой, у которой уже много лет дают концерты.

— В этом году ровно 30 лет, как погиб Виктор Цой. В его память мы и решили сделать этот арт-объект. Мы обратились к нашему другу, художнику Виталию Борисову. Под портретом будет надпись из песни Виктора Цоя «Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть», — рассказал «Призыву» организатор стены памяти Андрей Каржин.

За основу взяли реальную фотографию легендарного музыканта. Над изображением Виктора Цоя пришлось работать три дня. С утра до вечера. В темное время суток многоэтажку пришлось подсвечивать.

Сам художник интервью не дает. Известно только, что арт-объект во Владимире — это его 1229-я работа. Виктор Борисов работал на крупных объектах, в том числе за рубежом. Во Владимире художник трудился на автовышке на высоте пятого этажа. Все делал от руки, никаких шаблонов и набросков. При этом портрет получился очень реалистичным. Со стены дома на нас смотрит живой Виктор Цой.

Сколько стоит арт-объект, организаторы стены памяти не признаются. Говорят, дорого. Деньги собирали всем миром. А вот разрешение на изображение дали жители дома, у которого, как минимум, два раза в год проходят концерты в память о Викторе Цое.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимира появилась легендарная машина из фильма «Назад в будущее». На автомобиле «DeLorean DMC-12» анонимный арт-художник, известный под псевдонимом Мишкин, предложил жителям города совершить путешествие во времени. Необычный рисунок появился на Лыбедской магистрали.

Полина Тарбеева Фото «Призыва»

