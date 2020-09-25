С моим телефоном что-то не так

Вместе с сервисным центром «I.service» будем оживлять ваш смартфон. Поехали! А теперь давайте честно. Вы его утопили? Если на телефон попала вода, и он не включается, окажите первую помощь: выключите устройство и поставьте его вертикально. По возможности, извлеките симку и остальные разборные части. Если на устройстве съемный аккумулятор, то вынимайте. Так вы спасете телефон от короткого замыкания. Не пытайтесь включать и проверять смартфон — это может ему навредить.

Чего делать НЕ нужно

Сушить телефон феном. Согнать капли воды с внешней стороны телефона можно и сухой тряпкой, а вот проталкивать потоком воздуха влагу вглубь динамиков и остальных разъёмов не стоит. Постарайтесь этого избегать.

Трясти смартфон. Ситуация аналогична фену. Сильной тряской сделаете только хуже, потому что вода разойдётся по внутренностям устройства.

Класть телефон в гречку или рис. Вроде как крупа «впитает» в себя жидкость и спасёт телефон. Нет, гречка не работает по принципу магнита и не сможет вытянуть влагу из разъёмов, если только вы не начнёте засовывать её туда. Но вы же не будете?

Самостоятельно разбирать смартфон. Если конечно вы не инженер сервисного центра, а если инженер, то дальше можете не читать.

Что НУЖНО сделать

Протрите устройство снаружи сухой тряпкой.

Не включайте его и оставьте в вертикальном положении.

Найдите ближайший к дому сервис. Почти у всех служб ремонта есть услуга по восстановлению и просушки телефона после попадания жидкости. Стоит это плюс-минус 1000 рублей.

Не волнуйтесь. Счёт не идёт на минуты. Если вы не будете трогать телефон, то он спокойно дождётся следующего дня, чтобы отправиться в сервис.

Даже если после «потопа» телефон отлично работает, отнести его в сервисный центр лишним не будет. Из-за примесей жидкости на внутренних контактах устройства образуется коррозия, от которой нужно обязательно избавиться. Не говоря уже об «активных» жидкостях типа колы или пива.

Проблемы, вызванные попаданием влаги, могут дать о себе знать спустя недели и месяцы.

Вы телефон не топили, но он не включается? А, может, он падал?

Никакой самодеятельности

Не пытайтесь заменить экран или стекло на телефоне самостоятельно. Это не так просто, как рассказывают в Интернете. И вообще, можно пораниться.

Прямиком в сервис

Специалисты в центре обслуживания намного лучше справятся с починкой и подберут для вас качественное стекло. Не стоит забывать, что повредить можно как стекло, так и основной дисплей. Если сенсор вашего телефона работает и реагирует на касания, то ремонт обойдётся недорого. Цены на замену стекла начинаются от 1500 рублей.

Впредь не забывайте о мерах защиты

Рынок аксессуаров предлагает чехлы, бамперы, защитные кейсы. Во-первых, это красиво. Ну и может смягчить удар при падении:

Покупая «бампер», обязательно выбирайте силиконовый с утолщениями по углам

При выборе чехла, отдавайте предпочтение «книжечкам» с магнитом и мягкими панелями

Помните, что стекла и пленки от ударов не спасают — только от царапин

Он просто не включается! Не падал и не тонул

Проверьте зарядку и батарею

Убедитесь, что телефон заряжен и попросту не израсходовал батарею. Возможно, беда приключилась с зарядным устройством. Попробуйте поискать другое, а также сменить источник тока. Возможно, под рукой окажется power-bank .

Проверьте температуру

Возможно, ваш телефон перегрелся или сильно замерз. Отогрейте его в комнате и дайте отдохнуть пару часов. Спустя время детали остынут и, возможно, устройство включится.

Сделайте «принудительную перезагрузку»

На всех Android и IOS устройствах предусмотрена функция «жесткой» перезагрузки, которая часто помогает устройству прийти в себя.

Для моделей Iphone от 10 поколения и выше необходимо быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, затем тоже самое сделать с кнопкой уменьшения громкости. После этого держать нажатой кнопку включения.

Для моделей 7 и 7 Plus нужно одновременно нажать кнопки включения и уменьшения громкости

Для более старых моделей необходимо одновременно зажать кнопки Home и блокировки.

Для устройств на Android необходимо зажать одновременно кнопку питания и клавишу уменьшения громкости. Держите их в течение 10-25 секунд.

Если ни один из способов выше не помог, то обращайтесь в сервисный центр. Диагностика будет стоить около 500 рублей. Специалисты проверят доходит ли питание до всех элементов на материнской плате и где именно возникла проблема. Возможно, поможет замена экрана (если проблема связана с тем, что не работает матрица или сенсор), аккумулятора или его контактов.