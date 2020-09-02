«Ростелеком» выступил техническим партнером гала-концерта «Новые имена» в Суздале

«Ростелеком» поддержал трансляцию гала-концерта Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые имена» в Суздале»1. Как цифровой партнёр мероприятия национальный провайдер провёл оптику в амфитеатр Главного туристического комплекса (ГТК) г. Суздаля. Скорость передачи данных до 100 Мбит/с в оптическом канале позволила обеспечить на областном телеканале «Губерния-33» высокое качество прямой трансляции.

Летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале с 2017 года, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов и художников. Ее воспитанниками стали многие современные звезды классической музыки. Фестиваль с символичным названием «ALMA MATER» – подарок древнему Суздалю, готовящемуся в 2024 году отметить свое 1000-летие.

Денис Мацуев, президент Фонда «Новые имена»:

«Каждый год мы получаем президентский грант на три года вперед. Минимум 20 регионов объезжаем за год с лучшими профессорами Московской консерватории. По итогам их мастер-классов наши стипендиаты получают путевку в Суздаль, который уже стал для нас всех вторым домом. И сейчас он становится родным местом для тех удивительных, талантливых детей, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы в окружающей их красоте и гармонии заниматься с лучшими педагогами, совершенствовать себя, прокладывать дорогу на большую сцену».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мероприятие традиционно пользуется большой популярностью, и достать на него билеты сложно. Поэтому совместно с телерадиокомпанией «Губерния-33» мы организовали прямую трансляцию. Те, кто не смог присутствовать на концерте лично, могли посмотреть его на “Губернии-33” или в записи на видеоплатформе Wink от “Ростелекома“. Сервис позволяет просматривать эфир в комфортном режиме, записывать передачи в архив, чтобы потом в удобное время ими насладиться».

Телеканал «Губерния-33» доступен для просмотра всем абонентам Wink от «Ростелекома» во Владимирском регионе. Опция «Управление просмотром» позволяет посмотреть любые программы и фильмы за последние три дня: абоненты «Ростелекома» не пропустят интересную передачу из-за домашних хлопот или

работы. Сервис позволяет перематывать и останавливать эфир, записывать передачи.

Информацию обо всех возможностях Wink можно найти на официальном сайте компании, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8-800-100-0-800