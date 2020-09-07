«Ростелеком» поддержал Свято-Андреевский фестиваль колокольного звона во Владимире

«Ростелеком» выступил техническим партнером фестиваля колокольного звона во Владимире. Мероприятие проходило 5 и 6 сентября по инициативе Владимирской митрополии Русской Православной Церкви в рамках I международного историко-культурного Свято-Андреевского форума. Для организации видеомоста цифровой провайдер развернул защищенный канал связи со скоростью передачи данных 40 Мбит/с на Соборной площади — основной площадке мероприятия. Бесперебойный сигнал обеспечил высокое качество прямой трансляции с колокольни Успенского Собора до экрана, установленного у памятника Андрею Рублеву, где все желающие могли в режиме реального времени понаблюдать за мастерством звонарей и получить наслаждение от колокольного перезвона.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«“Ростелеком” многократно оказывал телекоммуникационную поддержку на крупнейших мероприятиях региона. Наши цифровые решения и развитая инфраструктура помогают в сжатые сроки организовать качественную и бесперебойную связь. Для фестиваля колокольного звона мы применили нестандартное решение. Соборная площадь и весь исторический центр — сложное для прокладки современных цифровых технологий место. Памятники ЮНЕСКО XII века не позволяют “идти” под землей, но наши специалисты нашли оптимальный вариант: связали радиосигналом установленное на фестивале оборудование с уже имеющимся поблизости коммутатором».

Фестивали колокольных звонов стали возрождаться во Владимирской области примерно год назад. Они объединяют как людей верующих, так и просто любителей духовной музыки. В рамках фестиваля у горожан появляется уникальная возможность самим позвонить в малые колокола, поучаствовать в мастер-классе по колокольному звону на передвижной звоннице.

«Ростелеком» — лидер в сфере организации защищенных каналов связи. Это оптимальное решение для компаний с филиальной системой, которая гарантирует безопасность и целостность передаваемой информации. Каналы связи позволяют оказывать услуги защищенной видеоконференц-связи, корпоративной телефонии, видеонаблюдения.

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