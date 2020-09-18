«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования

«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 13 сентября 2020 года. В этот день 83 региона России провели почти девять тысяч выборов разного уровня. Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов велось в участковых избирательных комиссиях (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК). Это обеспечило доступность информации непосредственно на участках, а также дополнительную прозрачность избирательного процесса.