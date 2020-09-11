«Ростелеком» модернизировал региональный центр обработки данных системы образования Владимирской области

«Ростелеком» провел обновление инженерной инфраструктуры регионального центра обработки данных (РЦОД) системы образования Владимирской области. Провайдер произвел поставку и монтаж серверного оборудования, интеграцию его в существующую IT-инфраструктуру, установил программное обеспечение. Работы проводились в рамках государственной программы «Информационное общество», которая направлена на развитие единого регионального информационного пространства системы образования Владимирской области.

РЦОД системы образования располагается на базе «Владимирского института развития образования имени Л. И. Новиковой» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО). Его ресурсы использует система электронного дистанционного обучения Владимирской области (СЭДО). На обучающей платформе в период пандемии было создано свыше 42 тысяч курсов, с которыми ежедневно дистанционно работали более 150 тысяч пользователей. Доступ к платформе имеют школы, колледжи, училища и организации дополнительного образования региона. При этом учреждениям не требуется закупать дополнительное оборудование или программное обеспечение.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Компания “Ростелеком” максимально вовлечена в процесс создания необходимых условий для обучения, в том числе дистанционного. В апреле текущего года увеличена пропускная способность каналов связи для 117 общеобразовательных учреждений Владимирской области. Скорость доступа в сеть интернет выросла до 100 Мбит/с. В результате повышено качество дистанционного образования в 80 сельских школах. Обновление серверного оборудования РЦОД позволит расширить возможности системы образования нашей области и обеспечить ее бесперебойную работу. Платформа функционирует без сбоев и с большим запасом прочности».

Виктория Полякова, проректор по информатизации ГАОУ ДПО ВО ВИРО, кандидат педагогических наук:

«Региональный центр обработки данных является не только площадкой для дистанционного и смешанного обучения во всех учреждениях системы образования Владимирской области, но также обеспечивает надежность и качество работы 14 автоматизированных информационных систем. Модернизация РЦОД позволит учащимся, педагогам и родителям комфортно работать с такими системами, как “Электронный детский сад”, “Электронная школа”, “Электронный колледж”, заносить инновационный опыт в Региональный банк эффективных педагогических практик, а руководителям — принимать управленческие решения на основе данных АИС “Мониторинг образования”. Расширение технических возможностей РЦОД создают условия для дальнейшей цифровой трансформации регионального образования».

С крупными проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на сайте